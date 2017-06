Aumentan 30% casos de piojos en el verano

MEXICALI, Baja California(GH)

Durante la temporada de verano los casos de pediculosis o presencia de piojos en niños aumenta hasta un 30%, ya que empiezan a manifestarse en manera de brotes en los planteles educativos. Así lo explicó la jefa de la Jurisdicción de Servicios de la Salud Mexicali, la Doctora Yoloxóchitl Gómez Martínez.



“En esta temporada se incrementan pero no significa que en todo el año no haya pediculosis, sí existe, lo que sucede es que en la temporada de calor es favorable para la reproducción del parasito”.



“El calor ayuda a que los huevecillos eclosionen o nazcan más rápidamente”, puntualizó la doctora.



“El piojo no brinca, ni vuela, no vayamos a tener el cuidado de que si vamos a tener a una persona a medio metro, el piojo nunca va a brincar ni va a volar, debe haber contacto de persona a persona o de una prenda”, agregó.



Por eso, emitió una serie de acciones preventivas que hay que tomar en cuenta, siendo la principal, revisar todos los días a los niños, para identificar oportunamente una infestación.



“Para que no lo encontremos cuando ya el problema está muy extendido, pues es más difícil que los productos puedan tener eficiencia”, mencionó.



Otra recomendación es evitar que los menores en las escuelas, sobretodo las niñas, intercambien diademas, moños o cualquier otro objeto para el cabello.



Tener mucho cuidado con no compartir artículos personales como toallas, cepillos y peines. En las estéticas procurar que los objetos que se utilicen estén desinfectados.



“Porque también son sitios donde se transmiten este tipo de parasitosis”, detalló doctora Gómez Martínez.



En las escuelas, refirió, es importante que realicen filtros de inspección donde a los niños a la entrada al salón de clases les hagan una revisión para identificar presencia de piojos u otra enfermedad y reportarle al padre de familia en caso de ser positivo.



Detalló que la pediculosis es un padecimiento sumamente contagioso, por lo que es indispensable tener una especial atención en los niños en esta temporada.