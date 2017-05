Diputados Federales tienen bajo rendimiento

MEXICALI, Baja California(GH)

Un bajo rendimiento legislativo se registra entre los diputados federales de Baja California en la comparación entre iniciativas presentadas que llegan al pleno como dictámenes aprobados.



La mayoría de las iniciativas presentadas se encuentran congeladas, desechadas o retiradas.



El catedrático Arnoldo Castilla García y el analista político, Benedicto Ruiz Vargas señalan que el trabajo de los diputados federales ha sido alejado de la ciudadanía y con inclinación a los intereses de sus partidos.



Los diputados federales plurinominales que representan a Baja California lideran por tener la menor cantidad de trabajo e iniciativas, comparado con los legisladores de elección.



El que cuenta con menor trabajo es el diputado del PRI, Marco Antonio García Ayala que cuenta con cero trabajos legislativos aprobados.



En comparación la diputada del PAN, Luz Argelia Paniagua Figueroa que cuenta con 21 iniciativas aprobadas, y es quien cuenta con mayor trabajo legislativo autorizado desde el 2015.



Cabe destacar que cada diputado federal tiene un ingreso entre sueldo, dieta y apoyo legislativo promedio de 148 mil pesos mensuales.



Ajustes



Entre las iniciativas presentadas por los diputados del PAN, destacan varias aprobadas como bancada, otras que no son reformas o leyes, por lo cual las cifras se ajustan a menores cantidades.



Como la aprobada para instruir la Medalla de Honor “Gilberto Rincón Gallardo” que fue contabilizada para cada uno de los diputados del PAN en lo individual, aunque fue votada por bancada, de acuerdo a información del portal del Congreso.



Otros casos son el dictamen para instruir la coordinación de la Secretaría de Salud e instituciones de salud para que ellos fomenten y apoyen la realización y promoción de programas para la prevención del suicidio, preferentemente en niñas, niños y adolescentes, avalada por bancada.



POR DIPUTADO



Marco Antonio García Ayala



El más bajo desempeño como legislador federal es el de Marco Antonio García Ayala, diputado priista que ingresó por la vía de circunscripción por Baja California (plurinominal).



Desde el 2015 ha presentado 4 iniciativas, de las cuales una fue desechada, otra retirada y las dos restantes siguen pendientes de aprobación, lo que representa nulo avance legislativo.



Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo



El segundo peldaño entre los que menor desempeño legislativo ha realizado es la diputada federal del PRI, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, quien ha presentado 12 iniciativas, de las cuales sólo una fue aprobada.



De las restantes, 3 iniciativas fueron desechadas o retiradas, lo que coloca a la diputada plurinominal con sólo 10 iniciativas efectivas, de las cuales 9 se encuentran pendientes de aprobación o congeladas.



Roberto Alejandro Cañedo Jiménez



Con una sola iniciativa aprobada en toda la función como legislador se encuentra Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, plurinominal por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



Ha presentado 89 iniciativas en total, de las cuales quince han sido desechadas o retiradas, los restos pendientes o congelados.



Cynthia Gissel García Soberanos



La diputada plurinominal Cynthia Gissel García Soberanos del Partido Encuentro Social (PES) ha conseguido desde el 2015 solo tener dos iniciativas aprobadas y cinco desechadas o retiradas.



De un total de 28 iniciativas presentadas ante el pleno de la Cámara de Diputados Federales.



José Alfredo Ferreiro Velazco



También del PES, se encuentra el diputado plurinominal José Alfredo Ferreiro Velazco con sólo cinco iniciativas aprobadas.



Destaca que son más las desechadas y retiradas, alcanzando ocho de ellas, de un total de 32 presentadas.



María Luisa Sánchez Meza



La diputada María Luisa Sánchez Meza del Distrito Sexto por el Partido Acción Nacional cuenta con cinco iniciativas aprobadas de un total de 42 presentadas.



Destaca que cuenta con un total de once iniciativas desechadas o retiradas y que en su descripción, se especifica que no cuenta con estudios profesional al tener carrera trunca en Administración de Empresas.



Jorge Ramos Hernández



Caso similar con el diputado del PAN, Jorge Ramos Hernández que representa al Cuarto Distrito y que reporta carrera trunca de Derecho.



En su trabajo legislativo se reporta 36 iniciativas presentadas pero nueve fueron desechadas o retiradas y solo seis han sido aprobadas.



María Eloísa Talavera Hernández



La diputada del PAN, María Eloísa Talavera Hernández, no cuenta con información pública de estudios.



Destaca que en su trabajo legislativo ha presentado 34 iniciativas de las cuales siete fueron desechadas o retiradas y siete aprobadas.



José Teodoro Barraza López



Con carrera trunca en administración de empresas, el diputado plurinominal del PAN, José Teodoro Barraza López reporta 52 iniciativas presentadas, de las cuales doce fueron desechadas o retiradas y doce aprobadas.



Gina Andrea Cruz Blackledge



La misma cantidad registra la diputada del PAN Gina Andrea Cruz Blackledge con doce iniciativas aprobadas de un total de 32 presentadas, de las cuales ocho fueron desechadas o retiradas.



José Máximo García López



Representando al Quinto Distrito, el diputado del PAN José Máximo García López cuenta con 67 iniciativas de las cuales catorce han sido aprobadas y mayor la cantidad de desechadas y retiradas con un total de 16 iniciativas.



Exaltación González Ceceña



Un desempeño similar se registra entre el diputado del PAN, Exaltación González Ceceña con quince iniciativas aprobadas.



El legislador por el Primer Distrito ha presentado 61 iniciativas de las cuales 16 fueron desechadas o retiradas.



Jacqueline Nava Mouett



Jacqueline Nava Mouett también cuenta con quince iniciativas aprobadas de 58 iniciativas presentadas.



Donde destaca un ajuste de trece desechadas o retiradas.



Wenceslao Martínez Santos



Con 18 iniciativas aprobadas y 16 desechadas o retiradas de un total de 84 presentadas, se encuentra el diputado por el Tercer Distrito, Wenceslao Martínez Santos.



María del Rosario Rodríguez Rubio



En segundo lugar con mayor cantidad de iniciativas aprobadas se encuentra la diputada del PAN, María del Rosario Rodríguez Rubio con 20 dictámenes sufragados a favor.



Rodríguez Rubio representa al Séptimo Distrito y ha presentado un total de 114 iniciativas de las cuales 31 fueron desechadas o retiradas.



Luz Argelia Paniagua Figueroa



Luz Argelia Paniagua Figueroa es diputada federal del PAN y representa al Segundo Distrito.



Cuenta con 29 iniciativas desechadas o retiradas, que representa mayor cantidad que los 21 dictámenes aprobados, de un total de 112 presentados, siendo la que mayor cantidad de aprobaciones de pleno tiene como legisladora representante de Baja California.