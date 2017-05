Adriana Eguía; una líder del cambio en México

MEXICALI, Baja California(GH)

La crisis económica permite a los emprendedores a buscar recovecos para seguir adelante, donde el principal consejo es primero fortalecer el interior de la empresa y después expandirse, comentó Adriana Eguía Alaniz.



Una de las 30 promesas para liderar el cambio a nivel nacional que mostró CNN Expansión, fue entrevistada en exclusiva por LA CRÓNICA, quien explicó que en época de crisis, hay que detectar áreas de oportunidad para fortalecerse internamente.



Para posteriormente retomar las estrategias de expansión.



“Cuando una empresa se fortalece al interior, como el personal y las estrategias y números internos, eso ayuda a estabilizarse más”, comentó.



Sin miedo



El fracaso es algo que debe pasar, puntualizó Eguía Alaniz.



“Tienes que fracasar para aprender y no verlo como fracaso, es una oportunidad para revisar cómo no se deben de hacer las cosas y cómo sí; el fracasar no está mal, el fracasar es aprender…”.



“Hay siempre maneras de regresar, hay veces que estudias el mercado pero a veces hay vicisitudes, hay gente que quiebra por completo el negocio, encuentra trabajo para una estabilidad y vuelve a invertir en otro negocio, el único fracaso completo es cuando haces algo ilegal”, precisó.



¿Es el emprendedurismo para todos?



La ex directora de Endeavor Baja California explicó que una persona emprendedora debe ser paciente, dispuesta a tolerar el no.



“Debes tolerar que te cierren puertas, ser una persona con perseverancia y sin miedo a las cosas, dispuestos a abrirse paso”, dijo.



Uno de los principales consejos para comenzar en el emprendedurismo, detalló, es compartir conocimientos y escuchar a otros emprendedores que funjan como una guía y partir de ello.



Es indispensable tener una planeación básica previa.



“Gran parte del emprendimiento mexicano se da por planeación espontánea, así no funciona, se deben de acercar a instituciones o incubadoras que den Norte, ver si es viable…”.



“Que te lleve a probar si realmente puede tener una oportunidad de éxito, leer el mercado no tanto con encuestas, la verdad es con el producto, tener la prueba en chiquito del concepto…”.



Probar si el cliente le va a gustar realmente el servicio, sino cambiarlo un poco, que lo pruebe, que lo sienta, que lo huela”, narró.



La economía



El panorama económico general está complicado, comentó, porque la posible tormenta perfecta se formó con Donald Trump que vino a inhibir inversiones extranjeras que se detuvieron a esperar las condiciones y políticas binacionales.



La emprendedora explicó que del año 2016 al 2017 la situación iba en mejoría, con la llegada de 117 empresas de diversos tamaños a Tijuana en el sector de la industria de transformación con generación de 17 mil nuevos empleos.



“El emprendedor tiene el sartén por el mango, porque las crisis son oportunidades, hay mercados que se benefician de las crisis, por ejemplo, la seguridad, con empresas que dan cursos o servicios de seguridad…”.



“Tiene oportunidad de poder crecer, en el sector financiero pueden crecer con nuevos productos al mercado pero siempre habrá quien pierda y crece en las crisis…”.



“En macroeconomía hay inflación y se aprietan los presupuestos, por ejemplo en Mexicali y Tijuana que actualmente son las ciudades más caras del país con el 7% de inflación que esta muy ligado al tipo de cambio”, explicó.



Nuevos talentos



Para impulsar el desarrollo económico, propone en conjunto con otros empresarios una reforma a la ley federal del trabajo para reducir el porcentaje de talento extranjero que puede ser contratado en México por empresa.



Actualmente la ley permite que por cada 10 empleados, nueve deban ser mexicanos y uno extranjero.



La propuesta es eliminar le porcentaje y que sea libre, para atracción de talento desde Asia o la India, entre otros países.



Ejemplificó que le proyecto de Silicon Border en Tijuana despegó por el talento nacional y extranjero.



“Además se crean sociedad diversas, con más ideas y que también inviertan en tecnologías y transferencia de conocimiento”, precisó.



Así lo dijo:



“Ánimo bajacalifornianos, aun cuando la tormenta se vea pesada, eventualmente viene la luz, siempre sale el Sol”.