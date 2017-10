'Sin fuerzas para escapar del incendio'

TIJUANA, Baja California(GH)

Lo que inició como una noche tranquila y común en la casa de ancianos El Refugio se convirtió en una madrugada trágica, cuando un incendio en el área médica del lugar cobró la vida de seis adultos mayores.



A las 1:30 horas, personal que labora en el asilo, ubicado en la colonia Flores Magón, escuchó cómo las camas del área médica se consumían por las llamas, con varias personas adentro, imposibilitadas de escapar.



“Me acerqué y se escuchaba el sensor del humo, que se estaban prendiendo las cobijas”, dijo Francisco Padrón, quien desde hace un año labora como velador del lugar.



La intensidad del fuego fue más rápida que la reacción de los trabajadores y personas que laboran en el asilo, ya que un minuto después de las primeras señales de humo, el lugar ya estaba completamente en llamas.



“Rápido se prendió, hablé al número de emergencias y agarramos un extinguidor, pero yo no pude sacar a nadie, algunos se murieron por intoxicación”, añadió.



Mientras que para algunos internos, las limitaciones físicas fueron más fuertes que las ganas de ayudar a sus vecinos.



“Estaba viendo la televisión, todavía no me dormía, pero vi a personas llorando, a personas llorando, trayendo agua, abrí la puerta y vi todo sin poder ayudar”, relató Cristino Escobar González, quien vive en el asilo hace cuatro años.



Para Cristino, las personas que murieron en el incendio no eran solo ancianos que diariamente llegan a internarse, porque tenían rostros y nombres.



“Conocía a cuatro, a una viejita, fuimos al Cerro Colorado, le regalaron un árbol, se llamaba Marcela, esa se quemó anoche ahí; unos estaban malos, no podían caminar, Marcela sí podía”, dijo. Los fallecidos fueron identificados como Juan Torres Ramírez, de 63 años; Jaime Zamora; Gloria Medina Pérez, de 78; Patricia Martínez de 64; María de los Ángeles Berver, de 77, y Consuelo Rentería, de 78. Gabriel Ignacio Acosta Farías y Torres Razos fueron trasladados al Hospital General lesionados.



PUDO SER PROVOCADO



Según las primeras investigaciones, el fuego pudo ser iniciado por uno de los abuelitos internado en el área médica, el cual ingresó con un encendedor y se negó a dárselo al personal.



El presunto responsable ingresó al asilo un día antes del incendio, con lesiones en un brazo y la pierna. “Tenía 63 años, no podía moverse por sí solo, tenía una férula; unas horas antes lo vi prendiendo el encendedor al estar buscando unas monedas”, confesó Francisco Padrón.



LAS VÍCTIMAS FATALES



Juan Torres Ramírez, de 63 años

Jaime Zamora, de 78 años

Gloria Medina Pérez, de 78 años

Patricia Martínez, de 64 años

María de los Ángeles Berver, de 77 años

Consuelo Rentería, de 78 años



HOSPITALIZADOS



Gabriel Ignacio Acosta Farías

Torres Razos



REPORTAN GRAVES A 2 SOBREVIVIENTES



Como graves se reportó a los dos adultos mayores que resultaron lesionados, a raíz del incendio ocurrido la madrugada del viernes en el asilo El Refugio ubicado en la colonia Flores Magón de Tijuana.



Ambos hombres, mayores de 60 años de edad, fueron ingresados al área de Urgencias del Hospital General de Tijuana entre las 2:15 y 2:30 horas de este viernes, con estado grave de salud.



Los ancianos presentaron quemaduras en las vías aéreas, la parte superior del aparato respiratorio y síntomas de intoxicación por aspiración de monóxido de carbono.



Uno de ellos fue identificado como Gabriel Ignacio Acosta, quien por la tarde fue trasladado a otro nosocomio a solicitud de sus familiares, mientras que el otro hombre permanece en el hospital.