¡28 años de Rock con la Guzmán!

MEXICALI, Baja California(GH)

Un festejo a su trayectoria, represento el concierto de Alejandra Guzmán en esta ciudad ya que sus fans y su club “Objetivo La Guzmán”, le dieron una sorpresa emotiva en Mexicali.“Los amo, los necesito y les daré siempre lo mejor”, fue lo que dijo la interprete a los alrededor de 4 mil 500 personas, ya que al cantar “Un día de suerte” todos levantaron hojas felicitándola por cumplir 28 años de trayectoria musical.En su concierto del viernes, Alejandra se presentó poco antes de las 23:00 horas, haciendo el recorrido por sus canciones de los años noventa, sería solo un set breve para después dar pie a las canciones más intensas.Vestida con una armadura metálica, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán a su estilo característico explosivo hizo estremecer a la concurrencia, al tiempo, optaría por dejarse un pequeño y sexy atuendo con un pantalón corto.“Llama por favor”, “Hacer el amor con otro”, “Rosas rojas” ,“Ten cuidado con el corazón”, incendiaron el animo de los seguidores que oscilaban entre los 30 y 50 años, aunque había algunos pequeños “fans”.“Qué bonito calorsito humano del de verdad, tengo muy buenos recuerdos de Mexicali, muchos de ellos muy borrosos, ya son 27 años de rock and roll, los quiero, que bueno que están aquí conmigo”, saludó la intérprete y quien ese día cumplía 28 años de estar en los escenarios.Atenta y cercana, estuvo cerca de la gente que le pidió foto, entre ellos un fan que llevaba un vinilo para que se lo firmara a lo que ella le contestó: “¡Esto es vivir!”. Recuerdos de sus amores, del pasado, la vida y claro, la música, se hicieron presentes.Nunca se detuvo, siempre tuvo un gesto un movimiento, un baile o simplemente un grito, “La Guzmán” se hizo presente como para no poder olvidarla en buen tiempo.“!Estás son las noches donde todo me vale m…dre!”, gritó la cantante y esparció inmediatamente su energía por todo el Palenque del Fex.Se hizo acompañar de seis músicos y coristas, a éstas últimas quienes presentó con Sherlyn y Sandy.Las pantallas sobre el escenario y una proyección aérea sobre la plataforma del escenario, ayudó para darle dinamismo a la presentación.“!Me sale lo malvada en los palenques! ¡jajaj!”, compartió la cantante de 48 años.Baile y recuerdos, la mayoría de los presentes no paraba de corear las canciones, una de las más coreadas fue “Llama por favor” y la más bailada “La Plaga”.“Pienso que seguiré un ratito más con ustedes, si no es que toda la vida”, dijo la intérprete esa noche.Baile, energía, canciones de antaño y “La Guzmán” dejaron satisfechos a los cachanillas.En “Día de Suerte”, poco a poco se levantaron hojas entre los asistentes donde existía la leyenda “We Love You” y “28 años de rock”, este detalle fue realizado por el club de fans “Objetivo La Guzmán”.Jerry Demara tuvo la gran oportunidad de cantar al inicio del concierto, desafortunadamente no pudo interpretar el tema que hiciera famoso la cantante “Mentiras piadosas”, de la misma forma que lo hizo en su pasada presentación.Cantante: Alejandra GuzmánLugar: Palenque del Centro de Ferias y ExposicionesAsistencia: alrededor de 4 mil 500 personasInició: 10:58Finalizó: 12:40Mala hierbaVenMírala míralaLocaMi peor errorHey gueraArmar un escándaloAmigoVolverte a amarMe llaman malaHacer el amor con otroToda la mitadÁngeles caídosDiabloTe esperaba, Rosas rojas,Ten cuidado con el corazón,Llama por favorEsta nocheReina de corazonesDía de suerteVerano peligroso,La Plaga