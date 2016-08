Síndrome metabólico puede propiciar la muerte

MEXICALI, Baja California(GH)

El síndrome metabólico tiene seis circunstancias de riesgo que propician la muerte, son la dislipidemia (colesterol y triglicéridos), sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, diabetes tipo dos, enfermedades cerebro- vasculares e infarto agudo del corazón.La genética es un factor que no se puede controlar, pero sí los estilos de vida, evitando la comida chatarra, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, adicciones ilegales, comer en exceso y el estrés, explicó el especialista.Actualmente elatiende a más dea través de hemodiálisis, además de tener reiterados casos de embolias, infartos cerebrales y bronquitis crónicas por la obesidad, comentó.En un estudio realizado por la dependencia de salud, detectaron que de una muestra de 358 jóvenes de 9 a 19 años, el 9.47% padecía hipertensión y no lo sabían ni ellos, ni sus padres.Aún más preocupante, diagnosticaron que cuando losllegan a los 18 y 19 años, la presencia de, una cifra no muy lejana al sector del adulto mayor, quienes lo padecen en un 32%.La población de 5 a 19 años de edad con algún grado de obesidad presenta cuatro veces más riesgo de padecer hipertensión arterial; Panigua comentó que el Issstecali recibe diariamente 7 mil personas por problemas derivados de la obesidad y sobrepeso.“Cualquier sistema de salud está quebrado por estos problemas, imagínate todo el presupuesto que se destina a curarlos y todas las incapacidades que hay para ellos, por eso creamos la clínica del síndrome metabólico”, explicó.En lo que va del año refirió que, estas medidas se toman cuando la persona llegó con un alto grado de obesidad, detallando que son más las mujeres que mueren.Según el diagnóstico del Gobierno del Estado, arriba del 11% de los menores de cinco años de edad tienen sobrepeso, cifra que se encuentra por encima delEl 42% de niños entre 5 y 11 años tienen exceso de peso, en adolescentes 41 de cada 100 sufren de sobrepeso, por último siete de cada diez hombres y mujeres mayores de 10 años tienen sobrepeso.