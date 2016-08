Trabajan Abuelos sin parar

MEXICALI, Baja California(GH)

A sus 86 años de edad, Alfonso Medina Soto, se dedica a vender trapos, pues ni la sociedad, ni su familia, le proporciona la seguridad integral para que pueda vivir su vejez en descanso y tranquilidad.De miércoles a domingo desde las 6:00:00 horas, acude a la esquina de la vialidad Río Nuevo e Independencia, donde ofrece franelas, aromatizantes y paletas a los apresurados conductores.A pesar de que cuenta con trece hijos y muchos nietos, el señor Medina no tendrá una celebración en el Día del Abuelo, pues afirma que no suelen llamarlo, señalando a las nuevas generaciones como distantes de sus antecesores.“Yo si quisiera salirme de trabajar, claro que estoy muy cansado, pero económicamente quién me va a sostener, nadie, con el 70 y más son mil pesos cada dos meses, no me sirven”, mencionó.Don Alfonso aclaró que no sufre de ninguna enfermedad, pero poco a poco le fueron cerrando la puerta en trabajos como chofer, albañil, mecánico, debido a su edad.“Con el tiempo todo va mermando, la dicha grande también se va, nomás recuerdo de ella que no vendrán, con los años todo se te hace más pesado, pero ¿qué hago?, no me gusta atenerme a nadie”, explicó.PEPENADORIsidro Díaz Torres se dedica a recolectar plástico, aluminio y cartón, con el que logra ganar en dos días aproximadamente 40 pesos, aunque dentro de su soledad mantiene un espíritu bromista, pero sin esperanzas de recibir una visita en el Día del abuelo.Don Isidro no quiso revelar su edad, sólo dijo que él paró de contar a los 70 años, tiene dos hijos y cuatro nietos, quienes señaló que no lo visitan en Navidad o año nuevo, mucho menos en el Día del Abuelo.Su única compañía es su perro de nombre “El Canelo”, a quien le convida un espacio en su humilde hogar, además de consentirlo con cueros de pollo que compra para ahorrarse en croquetas.Actualmente vive sin servicio de energía eléctrica y apenas le alcanza para comprar alimentos; para obtener un poco de dinero tiene que caminar más de cinco kilómetros empujando un carrito con desperdicios.“Mucha gente dice que me va a ayudar, pero nunca lo han hecho, no tengo pensión ni nada, por eso ya no creo en la gente, sólo en Dios y en la Virgencita”, aseveró don Isidro, quien vive en el callejón Sinaloa, esquina con Alvarado, en la colonia Esperanza.