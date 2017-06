¿Sabe usted que hacer después de ser víctima de robo?

MEXICALI, Baja California(GH)

El marcar los números de emergencia 911 y realizar su denuncia, es lo que la autoridad indica que la ciudadanía debe de hacer momentos después de ser víctima de un robo a persona, auto o casa habitación.



Fernando Ramírez Amador, subprocurador de Zona Mexicali de PGJE, indicó que se pide llamar a los números de emergencia para recibir el apoyo de las autoridades que llegarán al lugar de los hechos.



“Se debe de marcar de manera inmediata, ya que la persona que cometió el delito podría encontrarse por la calle con los objetos robados o en su caso a bordo del vehículo que se reportó”, precisó.



El realizar esta clase de acciones al marcar los números de emergencia ha logrado que en algunos casos se pueda llegar a realizar las detenciones en flagrancia.



Así también se solicita a la ciudadanía que fue víctima de un robo en casa habitación no alterar la escena de los hechos, debido a que personal de Servicios Periciales podrían encontrar indicios. Una vez que fue notificado los hechos ante las autoridades lo siguiente es acudir a las instalaciones de Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal (Sejap) para interponer la denuncia correspondiente.



“Posteriormente se debe de poner una denuncia máxime si hay personas detenidas, ya que eso permitirá llevar al presunto delincuente ante un juez y que tenga un buen resguardo”, precisó Ramírez Amador.



Esto también ayuda en caso de no tener personas detenidas a conocer el comportamiento que haya realizado el ladrón, con lo que puede ayudar a autoridades a ubicar a quien puede ser el responsable.



MAPA DELICTIVO



Indicó que al ir reportando esta clase de conductas se podría ir formando un mapa y un archivo delictivo en las unidades procuradoras de justicia para poder sacar a esta clase de personas de las calles.



“De no poner denuncia podríamos pensar que la colonia no representa incidencia delictiva y que se encuentra muy bien de seguridad, siendo que puede ser todo lo contrario”, expresó.



TRABAJO CON LA COMUNIDAD



Se exhortó a que la ciudadanía debe de aprender a trabajar en comunidad, con lo que se debe de aprender el nombre y teléfono de sus vecinos ante cualquier ilícito que se pudiera presentar.



“Si vemos un vehículo sospechoso, alguien tocando o sacando objetos, se debe de reportar a las autoridad, y más sin no pertenece al entorno familiar del vecino”, manifestó.





LAS DENUNCIAS SE PUEDEN INTERPONER EN:



CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA

• Av. de los Presidentes No. 1199 Col. Río Nuevo



CENTRO DE ATENCION CIUDADANA PONIENTE (ANÁHUAC)

• Calzada Terán Terán y Bulevar Anáhuac s/n Anexo a Comandancia de Policía Municipal Mexicali



CENTRO DE ATENCIÓN DE JUSTICIA ALTERNATIVA VALLE DE PUEBLA

• Río San Ángel No. 42 Plaza Mar y Sal Fracc. Valle del Puebla



LO QUE SE DEBE DE SABER AL ACUDIR A HACER UNA DENUNCIA

• Lo primero que se le preguntará a una persona al interponer una denuncia es sobre los datos generales de la víctima y una narración muy sencilla de cómo ocurrió el evento.

• En promedio el ir a interponer la denuncia no lleva más de una hora