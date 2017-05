Crean haitianos grupo para protegerse

MEXICALI, Baja California(GH)

La primera asociación formal de haitianos en Mexicali fue creada para atender y apoyar a sus connacionales en encontrar trabajo, tener un espacio para vivir, estudiar u orientarse legalmente.



José Joseph, quien preside la asociación civil Movimiento Haitiano en México, dijo que se ofrece el apoyo a los cerca de 2 mil haitianos que se encuentran en Mexicali.



Agregó que aún existen entre 100 hasta 300 haitianos en cada uno de los cuatro albergues donde permanecen en apoyo para dormir y vivir.



Ante el llamado de la Federación por comenzar a liberar los albergues temporales, el presidente de la asociación dijo que redoblarán esfuerzo por apoyar a sus connacionales.



“Pedimos un tiempo de dos a tres meses de tolerancia mientras buscamos ayuda, para evitar que duerman en la calle, queremos que estén bien.



“Al escuchar que deben de liberar los albergues me da un deseo por trabajar día y noche por el bienestar de ellos, porque muchos no tienen documentos y no hay nadie que les rente una casa”, comentó.



La asociación tiene el objetivo de impulsar las asesorías legales para que los haitianos puedan tramitar sus licencias de residencia en Mexicali, alimento, estudio, trabajo y aprendizaje del idioma español.



Además, la asociación cuenta con un listado de por lo menos 300 haitianos que ofrecen su mano de obra en áreas como la construcción, plomería, electricidad, carpintería, instalado de loseta, pintura y algunos son artistas plásticos o cantantes.



Todos los servicios que ofrece la asociación son gratuitos para los haitianos y se encuentra dentro del restaurante que ellos mismo crearon.



La asociación también se integra por Jimmy Cateur Bazulma, vicepresidente; Marisela Rivera Ramírez, secretaria; Alain Fleury, tesorero; y Wesley Dieujuste, promotor.



COMIDA HAITIANA



Con el nombre de “Bon Goút” que significa en francés “Buen Gusto”, fue como José Joseph abrió de manera formal el restaurante de comida haitiana.



“Es un sueño hecho realidad que Dios está aprobando, para que en Mexicali pueda convertirme en un empresario”, comentó.



El tradicional sabor del pollo sazonado con el estilo haitiano, el plátano macho frito y el arroz cocido con frijoles, son parte de los platillos tradicionales.



Los precios de los platillos se mantuvieron accesibles, entre los 50 a 60 pesos la orden. Bon Goút se encuentra sobre el bulevar Adolfo López Mateos, número 499 local tres, en el Centro de la ciudad.