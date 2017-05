Desconocen aún paradero de niña que se llevó padre

MEXICALI, Baja California(GH)

Aún no hay información sobre el paradero de la menor Hillary Carolina, arrebatada de los brazos de su madre por su padre la mañana del viernes y cuya sustracción quedó registrada en video.



Tras el revuelo causado en redes sociales con el video donde se aprecia cómo despojan de su hija a la joven Carolina Valenzuela Vásquez, este sábado se seguía sin información sobre la menor.



Su abuela, Olga Verónica Vásquez, señaló que autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) le tomaron declaración a su hija la noche del viernes.



Comentó que fue hasta la misma noche del viernes cuando se interpuso la denuncia por sustracción de menores, ya que durante el día no se les quiso recibir en el Ministerio Público y se les dijo que no procedía.



Hasta la tarde del sábado no se les había resuelto la situación y se les dijo que en el transcurso de la semana se les daría mayor información al respecto.



Agregó que no se les avisó si se emitiría alguna Alerta Amber y sólo se les comentó que este lunes se tendrían novedades en el tema.



En el video, se aprecia cómo Valenzuela Vásquez va acompañada de sus dos hijos y comienza a dialogar con una persona del sexo masculino.



Segundos después, el hombre toma a la menor de 3 años en sus brazos, corre con ella hasta subir a un automóvil azul y huir del lugar.



El hecho ocurrió la mañana del viernes a las 7:00 horas en la colonia Nacionalista, al Poniente de Mexicali.