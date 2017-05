Va SNTE 2 a paro el miércoles en apoyo a Sección 37

MEXICALI, Baja California(GH)

Voceros de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informaron que el próximo miércoles están convocando a un mega plantón en el Centro del Gobierno de Mexicali.



Han convocado a representantes del resto de los municipios, con el fin de apoyar a la lucha de la sección 37, liderada por la maestra María Luisa Gutiérrez Santoyo.



Se está programando el plantón a partir de las 08:00 horas de ese día, con-vocado por el profesor Mario Aispuro Beltrán, secretario general de la Sección 2 del SNTE.



De igual forma indicaron que aquellos maestros que permanezcan en las escuelas van a dedicarse a hacer campaña informativa con aquellos padres de familia que deseen conocer las problemáticas de los magisterios.



Por otro lado, el paro laboral de la Sección 37 continuará hasta el día lunes, mientras que los maestros federalizados regresarán a las aulas de manera regular.



En entrevista hace días con el secretario general de la sección 2, Aispuro Beltrán, indicaba que permanecerían en sesión permanente a fin de tomar las medidas correspondientes en apoyo a la 37.



Refiriendo que su suma en la manifestación del magisterio estatal es no sólo en apoyo sino para exigir solución a problemáticas que también aquejan a su gremio.



“Desde que llegamos al cargo en el julio del 2015 tenemos algunos adeudos que hemos venido padeciendo.



“Al parecer la historia nos alcanzó y es importante y urgente que se tomen medidas fuertes a fin de que se pueda resolver”, comentó.



Los asuntos en la sección 2 van desde falta de pagos a interinos, problemáticas con jubilados, con directores que no es les pagan su compensación como director, a los supervisores que no se les pagan algunos conceptos también, entre otros, detalló Aispuro Beltrán.



“No son exactamente todo el sueldo, pero si una parte importante que se ha venido rezagando, que se ha venido no cubriendo desde hace tiempo.



“Varios de los asuntos que tenemos en la sección 2 no son estrictamente de dinero, sino que son de administración, que son de criterios y en ellos hemos venido trabajando y no se han resuelto aún.



“No han logrado afinar toda la organización del magisterio en Baja California, a fin de que se pueda resolver y que el FONE, quien es el que emite el pago a los maestros federalizados, no lo hace porque no han coincidido en la información.



“Por eso exigimos que eso se resuelva a fin de que los compañeros tengan puntualmente su pago y a los interinos también, y que los demás compañeros esté al 100% su pago”, comentó.



De sumarse a los paros labores de la próxima semana, nuevamente serían alrededor de 27 mil 700 maestros los que suspenderían el servicio docente en Baja California.