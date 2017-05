Hacen "malabares" para usar menor energía eléctrica

MEXICALI, Baja California(GH)

Los mexicalenses están acostumbrados a recibir las altas temperaturas con recibos de energía eléctrica “disparados”, sobre todo en los meses de mayo, junio y agosto, cuando el termómetro llega al tope.



Aunque se haya anunciado el subsidio que hace el Gobierno del Estado con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para aquellos que tienen consumos altos de energía eléctrica, los ciudadanos deben hacer malabares para ahorrar.



“Apagar los focos todo el día y nomás hasta la noche prenderlos” es una de las medidas que utiliza Concepción Peñuelas para evitar un alto consumo de energía en su hogar. Respecto al uso del aire acondicionado, dijo:



“Ese sí todo el día tiene que estar prendido, todo el día por los niños”, comentó.



Por su parte Elva expresó que ha pasado por los llamados ‘recibos locos’ que es cuando la tarifa mensual se dispara en comparación con meses anteriores.



“Sí me ha pasado, muchas veces… incluso vecinas comentan que les llega mucho aun cuando todos tenemos la misma casa.



“Procuro no tener los aparatos prendidos ni conectados mientras no se utilicen, y la luz si se necesita que se prenda si no ¿para qué?, y que los focos se mantengan apaga apagados mientras no se ocupan”, mencionó sobre el tema.



“Controlar el consumo de energía de los aparatos de aire acondicionado principalmente y en general tener cuidado con el consumo de energía eléctrica”, es lo que hace Alfonso.



Dijo que en pocas ocasiones ha tenido que pagar recibos con altos consumos, pero por eso lleva a cabo dichas acciones.



Finalmente, Antonia Villalobos y Salvador Ramírez, explicaron que dejar todo apagado es la mejor opción para ellos.



“Apagar los focos cuando no se ocupan, prendiéndola cuando esté muy fuerte el calor nomás. Como cuando salimos dejamos todo apagado.



“Sólo somos él y yo, y el mes pasado pagamos más de 900 pesos y en este mes me llegaron 508, cuando en meses atrás nos llegaron hasta 98 pesos”, refirieron.



El subsidio es aplicable para los usuarios de la tarifa 1F de servicio doméstico, por lo que sólo es destinado para quienes consumen hasta 2 mil 500 kilowatts/hora.



Abarca el periodo que comprende del 1 de mayo al 31 de octubre del presente año.