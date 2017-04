Posible paro de recolección de basura: Bentley

MEXICALI, Baja California(GH)

Victoria Bentley Duarte, líder Sindical de los Burócratas a nivel estatal, indicó que podría haber una posible manifestación por parte de las áreas de recolección de basura para los próximas días.



Esto a raíz de una serie de demandas que han solicitado los trabajadores de servicios públicos y que el municipio no ha cumplido.



Como el aumento salarial del 6%, la falta de uniformes nuevos y otras necesidades como agua, contendores, etcétera.



Bentley Duarte, aseguró que se votó en una mesa extraordinaria que si no había una mesa dialogo con el Alcalde sobre el incremento salarial, se tomarían dichas medidas.



“Ya estamos casi llegando a mayo y no ha habido una mesa de dialogo”, precisó la también diputada.



“Hay un gran descontento en los departamentos de limpia…No se les entregó el calzado desde el año pasado, no se ha licitado el uniforme que se tenía que haber entregado la primer catorcena de abril”.



“El día de hoy Genaro Díaz está reuniéndose con los diversos departamentos de basura para atender la problemática e informarle al alcalde cuál es la situación del reclamo de los más de 1 mil trabajadores”, comentó.