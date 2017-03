Sindicato podría quedar acéfalo: Manuel Guerrero

MEXICALI, Baja California(GH)

El sindicato de burócratas quedará acéfalo de dirigencia estatal si a más tarde el 31 de marzo no se elige a quien relevará a Victoria Bentley Duarte, explicó Manuel Guerrero Luna.



El asesor del ex candidato Lázaro Mosqueda, explicó que los actuales secretarios generales de los municipios deben convocar a convención para la designación de delegados.



Quienes a su vez deben de ser convocados a la asamblea general de elección de dirigencia estatal, cuya reunión debe ser convocada por la también diputada Bentley Duarte.



“Si para el 1 de abril no hay dirigente, vamos a volver a tomar el sindicato y sacar a Bentley porque ya no tendría la dirigencia estatal”, comentó Guerrero Luna.



Cabe recordar que Genaro Díaz, secretario general sindical por Mexicali informó que la dirigencia estatal le correspondería a Playas de Rosarito, pero no se ha acordado aún por mayoría.