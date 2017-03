50% de universitarios sin apoyo para continuar estudios: Injuve

MEXICALI, Baja California(GH)

Actualmente el principal reto en cuanto a deserción escolar son los universitarios, pues el gobierno no garantiza sus estudios, sin embargo hay apoyos de dependencias como el Instituto de la Juventud (Injuve), pero sólo el 50% de la demanda es atendida.



El titular de la dependencia estatal, Manuel García Fonseca, mencionó que sólo tienen becas para 250 universitarios, cuando la demanda es mucho más grande, en lo que va del año se han acercado aproximadamente 500 jóvenes pidiendo ayuda.



La deserción escolar ya no es en la secundaria o preparatoria, el estado se encuentra por encima de la media nacional, sobre todo por la beca solidaria donde quienes no quedaron en preparatoria pública, pueden hacerlo en una privada, comentó.



“El gran tema de la deserción es el universitario, por eso atendemos a 250 jóvenes y vamos a crecer el programa a 1 mil jóvenes que puedan ser becados durante toda su carrera universitaria”, declaró.