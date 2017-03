Manifestantes bloquean Congreso

MEXICALI, Baja California(GH)

El edificio del Poder Legislativo permanecerá bloqueado hasta que los diputados reanuden la mesa de diálogo con los manifestantes y continuar con la revisión del pliego petitorio.



El presidente del Congreso, Ignacio García Dworak acudió a dialogar con los integrantes de Mexicali Resiste para solicitar que permitieran el ingreso del personal.



Pero los voceros Araceli Piña y José Fierro negaron la solicitud en tanto no se reanude la mesa de diálogo, principalmente para el análisis de la eliminación de la Ley de Asociaciones Público Privadas y detener la instalación de Constellation Brands.



García Dworak detalló que el tema de la empresa cervecera no es facultad en su actual proceso para el poder Legislativo.



Además se comprometió a convocar el martes a la Junta de Coordinación Política para analizar el tema y emitir una posible fecha de acercamiento o acción a tomar.



Una de las manifestantes de nombre María que negó ofrecer su apellido, pidió seguridad para que no fueran desalojados por la fuerza pública.



Algunos trabajadores del Congreso del Estado y personas que acudían a realizar algún trámite, se encontraron con el inmueble cerrado.



Los manifestantes colocaron cartulinas, maderas, casas de campaña y listones de precaución, bloqueando todas las puertas del edificio.