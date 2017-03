Estaba joven en el lugar y el momento equivocado

MEXICALI, Baja California(GH)

Estudioso, dedicado y apasionado por el beisbol, es como Julián Torres, de 61 años, recuerda a su hijo de 15 años, con quien compartía el mismo nombre y apellido.El pasado sábado,, sin embargo, su historia es más complicada de lo que lo aparenta, pues su padre asegura que estaba en el lugar y momento equivocado.Nacido en Yuma, Arizona, el joven Julián cursó sus estudios en Estados Unidos y mantenía lazos familiares en San Luis, Arizona y San Luis Río Colorado.Aunque sus padres se encontraban divorciados, mantenía contacto con ambos y más recientemente, vivía en casa de una tía de la tercera edad, en San Luis, Arizona, relata su padre.Ese sábado, Julián había obtenido permiso de su padre para cruzar a México, a una fiesta en San Luis Río Colorado, con unos amigos.El padre de uno de ellos, hoy identificado en la investigación de la PGJE como Gildardo Montoya, de 42 años, subió a su auto a Julián, para que lo acompañara a dejar un pastel al ejido Tamaulipas, asegura su padre.De lo que ha podido recabar, dice, es que el enfrentamiento no se dio tras huir de un retén, sino queTras huir por la carretera a San Luis Río Colorado, los agentes pidieron apoyo a la Policía Federal. Cerca del lugar, una patrulla de la corporación se encontraba atendiendo un accidente cuando vio el pickup de los sospechosos, y que según la investigación, casi arrolla a un agente.Cuando la Policía Federal los persiguió, el conductor del auto comenzó a disparar con un revólver en contra de la unidad. Los agentes repelieron la agresión y una bala cruzó el parabrisas trasero y lesionó a Julián en la cabeza, cuenta el padre.Conforme avanzaron las investigaciones, no se encontró evidencia que Julián haya disparado. Tampoco le encontraron antecedentes ni indicios de que hubiera participado en un delito.Al entrevistarse con el Ministerio Público, le confirmaron que, por las investigaciones, Julián no tenía nada qué ver con el conductor lesionado, quien sigue hospitalizado y con vigilancia policial.A Julián le gustaba jugar béisbol.Aún en su dolor, dice que no puede culpar a los agentes federales por lo ocurrido. Está consciente de que repelieron una agresión y que la bala desafortunadamente atinó en su hijo y le cegó la vida en un instante.dice.A estas alturas, señala, busca que se haga justicia, pues el conductor que disparó contra los agentes, era, en ese momento, responsable de un menor de edad que viajaba en su vehículo.Mientras la investigación del caso continúa, el cuerpo de Julián fue entregado este lunes a su padre, quien lo llevará a San Luis Río Colorado, donde la comunidad beisbolista le rendirá un homenaje en uno de los campos de la ciudad, para luego llevarlo a su última morada, en esa misma ciudad.