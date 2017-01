Llegan los aficionados al estadio Emilio Ibarra Almada

MEXICALI, Baja California(GH)

El estadio Emilio Ibarra Almada se comienza a llenar, falta menos de una hora para el inicio del juego y ambas aficiones se comienzan a hacer presentes.Previo a eso, los equipos calentaron, Alrededor de las 15:00 horas comenzó la práctica de Cañeros y una hora después fue el turno de los Caballeros Águila.En la explanada del estadio no falta el ambiente de fiesta, aficionados de todas las edades disfrutan de alimentos y bebidas, no sin antes hacer una larga fila.Todo indica que no habrá asientos disponibles para lo que podría ser el juego definitivo de la Temporada. Trascendió la información de que los boletos se agotaron en una hora y media.