Ley de Agua es aberrante e inconstitucional: Castilla

MEXICALI, Baja California(GH)

La ley del agua es aberrante e inconstitucional, un instrumento recaudatorio y sospechosamente encaminado a la privatización del servicio del agua, afirmó Arnoldo Castilla García.



El catedrático de la UABC y abogado, realizó un análisis de la ley que fue detallado en entrevista exclusiva para LA CRÓNICA.



El análisis



El agua es sustancial y es un derecho humano que no puede ser vulnerado, por lo cual al contemplar el corte total del servicio después de 90 días de no pagar, es una violación a los derechos humanos y es inconstitucional, explicó.



Castilla García desarrolló que la ley atenta contra los derechos, ya que el servicio del agua debe ser eficiente y tener un cobro pero basado en las condiciones socioeconómicas de la población.



“No se debe de agravar la economía, el impuesto debe contribuir al desarrollo social y al fijar que después de tres meses que no se pague el agua se cancela el servicio, se convierte en un impuesto en contra y daña la necesidad fundamenta de la sociedad…”



