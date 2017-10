México listo para una mujer presidente: Loaeza

MEXICALI, Baja California(GH)

México esta preparado para ser gobernador por una mujer en la Presidencia, y votar por ella por proyecto y no por ser mujer, explicó Guadalupe Loaeza.



La escritora mexicana en su conferencia en Foro Eleva, explicó que una candidata mujer debe responder a las demandas y problemas del país.



Entre las figuras que están haciendo camino para la mujeres políticas, dijo que se encuentran personas como Alejandra Barrales, Patricia Mercado, Beatriz Espejo y Margarita Zavala.



"Pero tenemos que seguir picando piedra", puntualizó.



En tema de periodismo, comentó que la profesión cada vez es más difícil.



"Es un reto, vivimos con miedo pero no hay que quedarse callados", señaló.



De manera positiva reconoció que hay una sociedad civil más madura que se deja menos y denuncia más.



"Si la sociedad civil no exige la libertad de expresión, va a ser difícil lograrlo", dijo.



Entre las periodistas y escritoras que destacó a seguir se encuentran Denise Dresser, Marta Lamas y Sara Sefchovich.