Recolectan televisores en desuso para evitar contaminación ambiental

MEXICALI, Baja California(GH)

Por tercer año consecutivo, Fundación Hélice puso en marcha la campaña Recolectra, que busca dar tratamiento adecuado a la basura electrónica.



Este año, está particularmente enfocada a la recolección y tratamiento adecuado de televisores que quedaron en desuso, principalmente por el cambio de señal analógica a digital, informó Carmen Muñoz, directora de la fundación.



Gracias al apoyo de la Comisión de Coopereación Ecológica Fronteriza, Hélice cuenta con recursos para recuperar estos residuos, evitando que lleguen a la basura convencional, generen contaminación en el ambiente y con ello daños a la salud.



“Específicamente las televisiones son equipos que tienen componentes tóxicos peligrosos, metales pesados, pero también tienen materiales recuperables”, explicó.



Cobre, cascarones de plástico y otros componentes electrónicos son rescatables y están valorizados en el mercado del reciclaje, por ello es importante dar un buen fin a las televisiones que ya no se utilizan.



No todas las recicladoras o chatarreras tienen procesos certificados para manejar estas sustancias, alertó la activista, por lo que es importante verificar a quién se le entregan los equipos.



Una vez recibidas las televisiones, serán canalizadas a empresas certificadas por la Comisión patrocinadora, donde se espera reutilizar al menos el 80% de ellas, y evitar que el resto dañen al ambiente.



Este año, Recolectra tendrá dos jornadas de acopio. La primera los días 27 y 28 de septiembre en las instalaciones de Cetys Universidad, y la segunda el 10 y 11 de octubre en el Parque Vicente Guerrero.



Ambas son abiertas al público general, y estarán operando de 12:00 a 18:00 horas.



“Los invitamos a que aprovechen, lleven televisores, esos equipos no son fáciles de tratar. En ellos puede empezar un problema ambiental y de salud, evitémoslo”, finalizó la directora.