Tienen problema con aguas negras en colonia Las Fuentes

MEXICALI, Baja California(GH)

Una problemática de insalubridad es la que tienen los vecinos de la calle José Ma. Aguayo en la colonia Las Fuentes, pues la calle se llena de aguas negras debido a que no está funcionando la tubería del drenaje.Según lo referido por vecinos, hace algunos meses se presentaron en la vialidad varios “socavones”, pero no fue hasta el mes de junio que el drenaje colapsó dejando correr al aire libre litros y litros de aguas negras.El señor Adolfo Martínez vecino de la zona comentó que tienen desde junio con el problema del derrame continuo de aguas negras, "lo que está pasando es que el drenaje ya está colapsado, las aguas negras de las casas no se están yendo" comentó.Además se mencionó que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm) si ha atendido el problema pero no se le ha dado una solución por lo que los olores en la vialidad se meten a las viviendas generando esto un problema meramente sanitario.