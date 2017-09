Hacen reclamo a diputados

MEXICALI, Baja California(GH)

Jóvenes y empresarios de los cinco municipios emitieron un posicionamiento y manifestación donde se pidió a la XXII Legislatura cancelar la convocatoria aprobada en comisiones porque no fueron consultados.



Rodrigo Llantada Ávila, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Mexicali explicó que hubo acuerdo para continuar con las mesas redactoras, lo cual no cumplió el congreso.



El diputado presidente de la comisión dictaminadora, Andrés de la Rosa Anaya confirmó que fue votado el dictamen sin consultarlos pero que está dispuesto a reanudar la mesa redactora.



Donde aprobaron la convocatoria para elegir a los cinco ciudadanos que integrarán el comité seleccionador de los 15 ciudadanos que formarán el comité de participación ciudadana.



Un día después notificó el congreso a los integrantes de la mesa redactora que hubo sesión, acuerdo y una convocatoria aprobada.



El sector empresarial e integrantes ciudadanos reprobaron la acción, por considerar que no hubo respeto al acuerdo de continuar con la mesa redactora y además porque consideran que la convocatoria limita a integrantes postulantes.



“El objetivo principal es el combate a la corrupción e impunidad y pueda darse, pero nos han desplazado y no pretenden entrarle al toro…” “Históricamente los políticos hacen leyes para los po- líticos, en esta segunda fase, porqué nos hacen a un lado, no hemos sido radicales, solo pedimos certeza, legalidad, independencia y autonomía”, precisó.



DETALLES



La convocatoria es para elegir a los cinco ciudadanos que integrarán el comité seleccionador, con fecha límite para el 19 de octubre y es el primer paso para la implementación del SEA.



LOS HECHOS



La mesa redactora se suspendió porque el poder legislativo entró en periodo de vacaciones, al reanudarse las actividades, sesionó el pasado jueves la comisión de gobernación que preside el diputado Andrés de la Rosa de la comisión dictaminadora, Andrés de la Rosa Anaya confirmó que fue votado el dictamen sin consultarlos pero que está dispuesto a reanudar la mesa redactora.