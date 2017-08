Descompostura de refrigeraciones afecta a la UABC

MEXICALI, Baja California(GH)

Aproximadamente mil 200 alumnos de la Facultad de Derecho de la UABC no han podido tomar clases con regularidad debido a que no funciona el aire acondicionado en dos de sus edificios.



No ha sido posible solucionar el problema, ya que se trata de una falla en una de las válvulas del sistema de enfriamiento del Campus Central de la Universidad, explicó el Director de Derecho, Daniel Valdez Delgadillo.



La pieza tuvo que ser solicitada y enviada desde el centro del país, lo que ha ocasionado que se prolongue la espera.



“Es una situación que me da muchísima pena”, comentó.



El directivo informó que de los cuatro edificios que conforman la Facultad, dos no cuentan con aire acondicionado, por lo que mil 200 de los 2 mil 600 estudiantes matriculados, tienen suspendida su actividad presencial.



“Los que están tomando clase en los edificios 1 y 3 nos vimos en la necesidad de pedirles que no vinieran, porque me parece que el calor es muy fuerte y podríamos tener otro tipo de problemas como deshidratación, golpes de calor, era muy irresponsable tener aquí a los alumnos”, precisó.



Algunos profesores han optado por hacer uso de las herramientas de

Internet, para no rezagarse en el programa de clases, tanto en la plataforma Blackboard como vía correo electrónico y redes sociales.



Valdez Delgadillo señaló que en los próximos días podría convocarse a los alumnos afectados para recuperar las horas clase perdidas los días sábado, iniciando el 02 de septiembre.



“Estoy seguro que podemos ayudarle a la mayoría a recuperarse, vamos a generar estrategias”, dijo.



Aunque la asistencia a esta regularización no será obligatoria, el director expuso que pondrá a disposición de docentes y estudiantes los 4 edifcios con los que cuenta, para que puedan recuperar la semana de clases perdida.



También aclaró que la suspensión de actividades se dio únicamente para los alumnos. “Personal docente, administrativo y directivo continúa asistiendo a sus labores, a pesar de la falta de refrigeración”, puntualizó.