Crece incidencia de Hepatitis C en California

MEXICALI, Baja California(GH)

La incidencia de hepatitis C ha aumentado hasta en un 55% entre jóvenes adultos entre los 20 y 29 años de edad y hasta un 37% en mujeres de ese mismo grupo de edad en California, advirtió el Departamento de Salud Pública (CPHD, por sus siglas en inglés).



Este incremento es para el periodo del 2007 al 2015, de acuerdo a las estadísticas, y son consistentes al incremento que también se reporta a lo largo de Estados Unidos, reforzando la importancia de la detección temprana y la prevención.



El uso de drogas inyectadas incrementa el riesgo de transmisión e infección, y una de las mejores estrategias de prevención entre adictos, es utilizar jeringas estériles, lo que podría reducir la taza de infecciones hasta en un 60%.



“Como médico, he visto de primera mano los efectos mortales de la hepatitis C (…) los pacientes con avanzada afectación de hígado pueden no saber que están infectados hasta que es muy tarde”, dijo Karen Smith, directora del CPHD.



Es prevenible, aseguró, ya que nuevos tratamientos pueden curar la hepatitis C en un periodo de hasta 2 meses, es por ello la importancia de realizarse pruebas periódicas, comentó.



Cerca de 400 mil californianos viven con hepatitis C crónica, pero muchos no saben que están infectados, ahora las muertes relacionadas con esta enfermedad rebasan las muertes por VIH.



El CDPH exhortó a los residente de California que se inyectan drogas, al menos en alguna ocasión y a las personas nacidas entre 1945 y 1965 a acudir a su doctor y realizarse pruebas de hepatitis C. En el 2016, al menos 7 mil 200 personas se realizaron las pruebas para ello.



La Legislatura de California aportó 2.2 millones de dólares en julio de 2015 para un programa piloto de 3 años para ayudar a personas con hepatitis C, a través de centros de salud, que incluyen hospitales en San Diego.