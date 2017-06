Gobierno afirma desconocer amenaza de secuestro contra JC Chávez

TIJUANA, Baja California(GH)

El Gobierno del Estado afirmó que no existe una denuncia por parte de Julio César Chávez sobre una supuesta amenaza de secuestro.



Lo anterior con base en las declaraciones del ex boxeador en la que afirmó que existía una amenaza contra su persona en la ciudad de Tijuana, y por la que pidió ayuda a las autoridades estatales y le fue negada.



A través de un comunicado, el gobierno estatal dijo que se une a la pena que embarga a Chávez González por la muerte de su hermano Rafael.



Agregó que actualmente no existe una denuncia o solicitud formal del ex pugilista ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, o cualquier otra autoridad de seguridad de la entidad.



Tampoco se tiene información o alerta emitida por autoridades norteamericanas donde se haga referencia a un posible intento de secuestro en contra de J.C. Chávez o de algún familiar.



Las autoridades investigadoras darán seguimiento a dicho señalamiento pues para el Gobierno de Baja California lo más importante es y siempre será la seguridad de los ciudadanos, concluye el comunicado.