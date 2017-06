Condiciona SNTE el inicio del ciclo escolar 2017-2018

MEXICALI, Baja California(GH)

El inicio del ciclo escolar 2017-2018 estará condicionado al cumplimiento de todos los puntos de la minuta de acuerdo que de manera conjunta el sindicado ha estado elaborando con Gobierno del Estado, advirtió la dirigente de la Sección 37 del SNTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo.



Refirió que mantuvieron reuniones con las autoridades estatales durante la semana pasada, donde han estado dándole forma a la minuta de acuerdo que tendrá que cumplirse en tiempo y forma para poder iniciar el siguiente ciclo escolar.



“No estamos diciendo que nuestro movimiento se termina, está condicionado al cumplimiento de los puntos de la minuta y de la firma del mismo como quedamos la primer semana de julio a más tardar.



“Hemos decidido no llevar a cabo más suspensiones en lo que queda del ciclo escolar para darle pie a que puedan hacerse los eventos de fin de cursos, para que la entrega de documentación a nuestros niños se lleve a cabo sin entorpecer ese proceso.



“El detener las suspensiones de clases es condicionado al cumplimiento de esta minuta si no, no iniciaremos el ciclo escolar y no iniciaremos ya un movimiento de manera escalonada, la situación es no iniciaremos el ciclo escolar de manera permanente”, declaró.



Explicó que durante las mesas de negociación se lograron varias propuestas de solución a las demandas del magisterio de Baja California, como el pago de rezago histórico a más de 2 mil 400 interinos.



“Debe ser tangible o tiene que ser una realidad, el pago de esta nómina el 15 de julio antes de iniciar el receso escolar el 19 de julio, ese fue el compromiso”.



Asimismo acordaron el pago quincenal de los maestros interinos para el próximo ciclo escolar, una vez que todos los procesos estén completados.



En cuanto al tema de pensiones y jubilaciones, señaló que el interés radica en que se cumplan con las fechas establecidas de la liberación de paquetes de jubilaciones.



Dijo que entre los acuerdos, es que se le ponga una fecha especifica para el pago y solución a otros problemas como el de la asignación de plazas por Servicio Profesional Docente (SPD), compensación a inspectores que se les adeuda desde hace tres años, entre otros.



“Lo que queremos es el compromiso de frente a los trabajadores de la educación de parte del Ejecutivo, donde avale el compromiso de esta minuta”, señaló Gutiérrez Santoyo.



Será hasta la próxima semana cuando informarán sobre los acuerdos que se lograron con Gobierno del Estado, una vez que el mandatario estatal, Francisco Vega de Lamadrid, regrese al país.



“Para que esto nos dé a nosotros la oportunidad de recorrer el Estado y poder informar a nuestros cuadros medios y a la vez para que no quede ningún trabajador de la educación sin informarle cómo quedaron los acuerdos”.



“Espero que haya buena voluntad, que podamos terminar; ya en este momento se están llevando a cabo las corridas financieras para poder cumplir a tiempo y forma, y poderle poner fecha a cada punto de la minuta de cómo será cubierta”, concluyó la maestra.