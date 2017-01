Congreso del Estado podría ser sancionado por desacato judicial

MEXICALI, Baja California(GH)

Manifestantes del plantón en el Congreso incumplieron con el acuerdo de liberar el edificio, por lo cual el poder legislativo podría ser sancionado por desacato judicial al no haber sesionado para la ratificación del magistrado Roberto Vidrio.



Así lo explicó el diputado Alejandro Arregui Ibarra, presidente de la Junta de Coordinación Política quien explicó que el acuerdo era publicarse la abrogación de la ley del agua para liberar el edificio del poder legislativo.



“Cosa que no sucedió, pero insistimos en el diálogo porque el jueves pasado habían las condiciones para sesionar y no fue posible”, comentó.



El diputado Raúl Castañeda Pomposo, presidente del Congreso, afirmó que los tribunales federales fueron notificados del impedimento de sesión por los bloqueos de los manifestantes.



Por el desacato judicial, se podría emitir una multa, amonestación o destitución del cargo para quienes lleven la representación legal del congreso, dijo el diputado Arregui Ibarra.