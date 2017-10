Pidió padre custodia de su otra hija

información relacionada Recibió niña una golpiza; 35 lesiones

MEXICALI, Baja California(GH)

El padre de la menor occisa de 2 años, Emma Sofía, pidió ante los juzgados la custodia de su otra hija. Emma murió esta semana tras recibir una golpiza que le dejó 35 lesiones según las autoridades involucradas en la investigación.



La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Brenda Ruacho de Vega, explicó que el papá acudió y solicitó la custodia, la cual se atendió como un trámite, y debió ser decidido con base al criterio de un juez.



“La cuestión de cómo se otorga la custodia depende y tiene el criterio de cada juez, puede ser muy distinto de uno a otro, eso realmente lo estamos trabajando para tener un código familiar”, apuntó Ruacho.



Este código familiar vendría a sustituir en algunos casos al código civil, debido a que éste tiene ciertas lagunas, añadió que de esa forma el juez utiliza el criterio con base a las pruebas e información del caso.



“El papá en este caso pidió la custodia, que se llevó a cabo como un trámite que al final de cuentas se tiene que realizar en los juzgados”, reveló la titular a nivel estatal del DIF. Mientras que la procuraduría no mande una denuncia o señal de que el menor está en maltrato o la mama tiene una culpa, no pueden intervenir.



Hasta el momento ella sale viable para el cuidado del menor. La mayor causa por la que interviene el DIF es cuando hay una omisión de cuidados, aclaró. La dependencia sólo puede intervenir si existe una denuncia, reiteró.



“Es imposible tener un trabajador social o un policía afuera de cada casa, para saber qué pasa, pero sí podemos tener muchos ojos y muchos oídos en los ciudadanos que saben de un niño que llora o que hay muchos gritos”, declaró.



Exhortó a no esperar desenlaces fatales como el de la pequeña Emma para denunciar, asegurando que en las investigaciones saldrán vecinos o conocidos que sabían del maltrato a la menor y que nunca lo reportaron por miedo o ignorancia.



Pidió que denuncien a través de la aplicación “Hablemos por ellos”, de forma anónima, incluso por los mismos niños, agregando que sigue funcionando el número de denuncias 089 y

el 911.



Con la denuncia acude una trabajadora social y/o un policía para revisar si existen indicios de droga o violencia, de ser así, los menores son llevados al albergue del DIF o con un familiar directo que no represente un riesgo.



La intención es reintegrarlos con los papás declaró, actualmente hay 2 mil 700 niños en 126 casas hogar y dos albergues del DIF, se han realizado 1 mil 385 denuncias en lo que va del año, concluyó .