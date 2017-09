Propuesta de municipalización de Palaco tiene errores

MEXICALI, Baja California(GH)

La propuesta que busca la municipalización de la delegación González Ortega, conocida coloquialmente como Palaco, maneja errores en la información que no la hacen viable, explicó el regidor Héctor Ibarra Calvo



El edil mexicalense señaló que la motivación de un grupo de ciudadanos interesados en plantear este tema ante el Congreso del Estado es legítima y es bienvenida como parte de la participación ciudadana.



Sin embargo, se han manejado conceptos que no son del todo precisos en la búsqueda de la municipalización, primordialmente en lo referente a la necesidad de convertir la zona metropolitana entre Mexicali y Palaco.



Indicó que este planteamiento es equivocado, porque la zona metropolitana de Mexicali ya existe y es reconocida desde hace 7 años tanto a nivel federal como estatal.



“No es tema si Mexicali se encuentra o no en una zona metropolitana, Mexicali es desde hace más de 6 años zona metropolitana porque cumple con los requisitos”, afirmó.



Explicó que los requisitos vienen en la Ley General de Asentamientos Humanos y en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado donde se explica lo que debe cumplirse para ser considerada como tal.



Decir que se requiera una zona metropolitana para acceder a fondos federales es equivocado, agregó, porque el Municipio ya es sujeto al Fondo Metropolitano desde haca varias administraciones.



“Es una falta de conocimiento y de información al respecto, tan es así que el Fondo Metropolitano tuvo buenos años y se alcanzaron a bajar recursos muy buenos”, aseguró.



Para lo referente al tema geográfico, económico, social y urbano, explicó que el fenómeno de la conurbación se genera cuando dos centros de población se van uniendo y conforman una gran unidad.



Este es considerado un fenómeno metropolitano, con zonas consolidadas y donde existen ejemplos a nivel nacional como Monterrey o Guadalajara.



El planteamiento hecho en la propuesta de municipalización es completamente al revés, manifestó



“En mi opinión, no como regidor sino como abogado, sería inviable o improcedente, porque las ciudades no se parten, se consolidan”, puntualizó.



Mexicali y Palaco están completamente integradas, mencionó, no existe algo que las separe geográfica, económica, social y urbanamente.



Para potencializar una zona urbana se necesita consolidarla, no dividirla como busca esta iniciativa.



Esto es distinto en casos como el de Los Algodones o San Felipe, porque la situación geográfica, económica, social y urbana genera una identidad propia y distinta, añadió.