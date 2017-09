Aprehenden a asesino de ministerial

(GH)

Acusado de privar de la vida a un ex agente de la Policía Ministerial del Estado (PME), así como el secuestro y homicidio de un empresario del Valle de Mexicali, fue aprehendido José Luis López Armenta (a) “El Loco Luis”.



El presunto responsable fue detenido al contar con órdenes de aprehensión, en el momento de salir del Centro Federal de Readaptación Social ubicado en Guasave, Sinaloa.



Efectivos de la PME adscritos a la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro, de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales (SIE) y agentes del Ministerio Público del Sistema Tradicional, cumplimentaron las órdenes de aprehensión por homicidio y secuestro.



Uno de los mandamientos judiciales contra el acusado fue girada por el Juzgado Mixto de Ciudad Morelos, por el delito de secuestro agravado, homicidio calificado y asociación delictuosa en contra de Gustavo Castro Larios, hechos registrados en el 2001, en el Valle de Mexicali.



Las autoridades del Cereso Federal en Sinaloa, informaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que López Armenta en poco tiempo obtendría su libertad, al concluir una sentencia por los delitos de delincuencia organizada y acopio de armas. Agentes ministeriales de Baja California se trasladaron al penal de Sinaloa para ejecutar el mandamiento judicial.



LOS CRÍMENES



Los hechos donde se le imputan al “Loco Luis”, se registraron el 3 de enero del año 2001, cuando junto a tres personas más irrumpieron la empresa “Aero fu- migaciones Castro”, en el Ejido Tabasco y secuestraron al propietario, Gustavo Castro Larios.



Declaraciones de testigos mencionaron que conviolencia, varios hombres vestidos de negro con el rostro cubierto, utilizando armas de alto poder, obligaron a Castro Larios a subir a un vehículo, en el cual huyeron rumbo a un rancho que colinda con el Río Colorado.



En ese lugar mantuvieron al empresario mientras realizaban las negociaciones telefónicas con la familia, a quienes exigían a cambio de su libertad más de 500 mil dólares. Después de varios días de negociaciones y al no obtener el dinero que pedían, el jefe de la banda dio la orden de matarlo.



Para asesinarlo lo llevaron a un costado de la junta de mejoras del Ejido Chiapas Tres, donde lo arrodillaron y le dispararon en la cabeza, para enterrarlo en ese sitio.



Asimismo, a López Armenta se le cumplimento otra orden de aprehensión girada por el Juzgado Mix- to de Primera Instancia de Guadalupe Victoria por homicidio calificado en agravio del PME Federico Alvídrez Viramontes, registrado el 22 de septiembre de 2002.



La PME señaló que el agente participaba en varias investigaciones, entre ellas las relacionadas con los asaltos a los negocios Cosma, S.A. y la de Navarro, Vallejo y Asociados, empresas dedicadas al empaque de hortalizas en el Valle de Mexicali, los cuales fueron perpetrados por los miembros de la banda “Los Garibay”. Agentes de la PME acudieron a Sinaloa para trasladar a López Armenta a Mexicali, para meterlo a la cárcel a disposición de los Jueces.