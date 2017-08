Estudiantes 'llegan a la meta' sin conocimientos

(GH)

Estudiantes ignoran la gravedad de plagiar contenidos, y se concentran en aprobar asignaturas sin importarles recurrir a la compra-venta de trabajos académicos, recientemente popularizada en Internet.



Aunque siempre ha existido la práctica de ‘pasar’ la tarea, o recompensar a un compañero por hacer tareas que no le corresponden, es llamativo y grave que se esté normalizando, consideró el docente universitario, Eduardo Cerda González.



“El estudiante no tiene idea de qué es un plagio. No es que no lo vean mal, es que no tienen idea de qué es un plagio, no saben qué es tomar la idea de alguien mas y ponerla como suya”, opinó.



El ex profesor de secundaria y maestro de sociología en la UABC, explicó que el verdadero problema es que los alumnos no dimensionan la dificultad de elaborar un trabajo académico.



“Saben que es difícil y pueden pagar por ello; tienen la comodidad. Son personas que van a obtener un título, o pasar su materia, pero no van a obtener la base fundamental para la que van a la escuela que es conocer cosas”, expresó.



Aunque pudiera parecer lo contrario, se trata de estudiantes realmente preocupados por aprobar, pero que toman la alternativa equivocada.



“Les importa tanto pasar que son capaces de pagar por eso”.



El alumnado que es cliente de este tipo de negocios incluye tanto a personas que encomiendan sus tareas a otros por comodidad, como a estudiantes que además trabajan y no les queda tiempo para cumplirlas.



“No necesitas haber cursado un doctorado para saber que comprar una tarea está mal”, comentó el maestro.



