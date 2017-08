Advierten retiro de carro a quien cruce sin documentación

MEXICALI, Baja California(GH)

Las autoridades policíacas de Estados Unidos, advirtieron que las personas que cruzan la línea fronteriza en automóvil, deben de portar con placas y licencia vigente, lo contrario, podrían retirar de circulación las unidades.



La Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), reveló que sí se han dado casos de retiro de carros para quienes no cuentan con documentos vigentes o legales de sus vehículos en México.



“A través del enlace con las autoridades de California Highway Patrol y Custom Border Patrol, han manifestado que se advierta a los ciudadanos que sí es factible pasar con las placas y licencia vigente”, comentó el director Nolberto González Grajeda.



Ellos hacen operativos y de manera aleatoria detienen algunos vehículos, sobre todo en la zona de San Isidro, cuando no cuentan con los documentos en forma, son sancionados, retirando el vehiculo de circulación.



“No los decomisan, pero los retiran, les ponen las multas, los propios contribuyentes deben de acudir a las autoridades mexicanas para realizar la renovación de la tarjeta de circulación”, explicó González.



Las autoridades estadounidenses no reportan cuantos casos son detenidos en el vecino País, pero González Grajeda, aceptó que si tienen conocimiento de casos, que año con año se dan.