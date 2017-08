Suben multas por tirar escombro y quemar basura

MEXICALI, Baja California(GH)

El Cabildo de Mexicali aprobó el incremento en las multas a las personas que sean sorprendidas tirando escombro en la vía pública y quemando llantas, basura o cableado.



En sesión extraordinaria de Cabildo, se puso a consideración del pleno un dictamen que buscaba modificaciones a los Reglamentos de Tránsito, Edificaciones y de Protección al Ambiente del Municipio de Mexicali.



Las reformas se harían en lo referente a la temática de disposición y manejo de residuos que se lleva a cabo en el Municipio.



La implicación principal consiste en modificar el costo de las multas a quienes sean sorprendidos tirando cualquier tipo de residuo en un lote baldío o en construcciones en desuso.



También se contempla sancionar a aquellos que depositen escombro en la vía pública.



Además, a aquellos que arrojen escombro y cualquier tipo de residuo en la vía o bienes públicos, predios agrícolas, orillas de las carreteras estatales o federales, o en cuencas, cauces, ríos, arroyos o barrancas dentro del Municipio.



Asimismo, se incluye a aquellos a quienes se descubra quemando neumáticos, basura o cableado.



Las multas serán de los 41 a las 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a un máximo de 7 mil 549 pesos.



La propuesta fue aprobada de manera unánime por los 16 regidores presentes en la sesión, donde solamente se contó con la ausencia justificada del regidor Javier Cital Camacho.



Adecuaciones



Dentro de las reformas hechas al Reglamento de Tránsito, se establecen algunas de las acciones que implican una infracción de tránsito.



Con la adecuación, se incluye el circular con residuos sólidos urbanos en vehículos con cajas, plataforma, redilas, tractocamiones, camionetas o cualquier otro medio de transporte de carga sin contar con la autorización vigente emitida por la Dirección de Protección al Ambiente (DPA).



También se aplicarán multas a aquellos que transporten material que sea competencia de la autoridad federal y estatal sin contar con el permiso vigente.



Las personas que recolecten o trasladen este tipo de residuos con fines de lucro, deberán de obtener la autorización correspondiente ante la DPA, cuya expedición y uso se sujetará a varios conceptos.



En primer lugar, los interesados deberán llenar el formato de solicitud de autorización que contenga el nombre completo y domicilio del solicitante, así como los datos de identificación del vehículo que será destinado a esta tarea.



Se deberá especificar el tipo de carga y los lugares de depósito, así como la actividad con fines de lucro o sin fines de lucro, con su carácter permanente o esporádico.



Los solicitantes deberán acreditar la propiedad del vehículo y la legal estancia en el país, así como exhibir una identificación oficial vigente y con fotografía.



Las autorizaciones se otorgarán de forma individual por vehículo y contendrá los datos de identificación del mismo, con el tipo de actividad y carga autorizada, además de la persona autorizada y el lugar autorizado para disponer los residuos.



Con esto, la DPA pondrá una base de datos en línea que contendrá la información actualizada de las autorizaciones expedidas.



Prohibiciones a autorizados



Las reformas señalan que los conductores de los vehículos no deberán de trasladar una carga distinta a la que les fue aprobada, o cuyos volúmenes y peso exceda la capacidad de carga del vehículo.



Las autorizaciones no deberán ser utilizadas para ningún vehículo distinto al que se encuentra inscrito en las mismas, además de que los residuos no deberán descargarse en lugares distintos a los autorizados.



Las autorizaciones deberán portarse en el interior del vehículo, mientras se recolecte y depositen los residuos sólidos urbanos o de competencia estatal.



De incumplir con cualquiera de las condiciones señaladas en el permiso, se cancelará.



Se instalarán centros de acopio para estos residuos.



Mensualmente, la DPA solicitará un informe a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) sobre las infracciones de tránsito relacionadas con la recolección, traslado o depósito no autorizado de los residuos.



La modificación al Reglamento obliga a la Dirección de Servicios Públicos a habilitar centros de acopio o unidades de transferencia para que la ciudadanía o los autorizados por el Ayuntamiento dispongan este tipo de materiales.



Además, se llevará a cabo una campaña de socialización y discusión de propósito de estas reformas para que la ciudadanía conozca la problemática de fondo, así como sus derechos y obligaciones en materia ecológica.