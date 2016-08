Liberan 17 mil totoabas en Puertecitos

ENSENADA, Baja California(GH)

Como parte de la responsabilidad que tiene la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) con el medio silvestre, fueron liberadas alrededor de 17 mil crías de totoaba en Puertecitos.



El responsable de la Unidad de Manejo Ambiental de Cultivo de Totoaba de la UABC, Doctor Conal David True, informó que se tiene autorizada la liberación de 35 mil totoabas en total, sin embargo, en está primera etapa se liberaron 17 mil crías y se espera que en las próximas semanas se lleve a cabo la segunda liberación.



“El proyecto de la universidad en cultivo de totoabas tiene más de 20 años en trabajo y hemos crecido y aumentado nuestras capacidades, el objetivo es contribuir al medio ambiente y a la sociedad”, expresó.



El Doctor puntualizó que cualquier especie que se encuentre en un laboratorio de la UBABC, esta etiquetada para que si alguien captura o reporta un decomiso, se pueda identificar si pertenecen a la universidad o son silvestres.



David True recordó que el año pasado se liberaron 52 mil crías en cuatro liberaciones, sin embargo, este año la cifra disminuyó debido a que en el segundo ciclo de crianza no tuvieron mucho éxito en la sobrevivencia.



“La intención de está primera liberación es de bajar la biomasa que tenemos en el laboratorio, hoy en día no tengo tanques, no tengo más agua y no hay más espacio, las crías ya están grandes y necesitamos espacio”, explicó.



No obstante, el responsable del proyecto informó que la ampliación de la Unidad de Manejo Ambiental, tiene un avance del 75% en su construcción.



El proyecto tiene una inversión de 58 millones de pesos, de los cuales, 50 millones provienen del gobierno federal, 4 millones del gobierno estatal y otros 4 millones de la UABC



“Con esto vamos a ampliar las capacidades de producción que tenemos, son más de 3 mil metros cuadrados de construcción, en algunos años la meta es llegar a producir un millón de crías”, destacó.



Finalmente estimó que para diciembre este terminada la obra para empezar con el equipamiento y que parcialmente esté en operación el próximo año.