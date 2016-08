Inhabilitación de ex procurador es por daño patrimonial

MEXICALI, Baja California(GH)

Daño patrimonial y el uso indebido de recursos fueron los motivos principales para inhabilitar por 5 años al ex procurador estatal de los Derechos Humanos, Arnulfo de León Lavenant.



La diputada Rosalba López Regalado comentó que lo anterior fue informado por el titular del Órgano Interno de Control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Roberto Bautista López.



En la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, el Contralor dijo que la decisión se tomó una vez agotado todo el procedimiento que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.



La inhabilitación fue por el resultado de las cuentas públicas, donde se determinó que hubo un uso indebido del recurso a pesar de que se haya reintegrado después.



Lo más grave fue que hubo daño patrimonial al no enterarse con debida oportunidad el entero de los impuestos correspondientes al Impuesto Sobre la Renta, generando recargos y sanciones que dañaron el patrimonio de la dependencia.



El ex procurador fue enterado de la investigación, comentó, señalándole que se revisaron las inconsistencias en las cuentas públicas del 2012, 2013 y 2014, dándole la oportunidad de presentar pruebas para su defensa.



Sin embargo, lo que fue presentado no fue suficiente y se tomó la decisión de inhabilitarlo por 5 años.



La notificación corresponde estrictamente a la Contraloría de la CEDH, dijo López Regalado, por lo que el Congreso solamente fue informado de la determinación tomada.



Añadió que no existe hasta el momento una multa económica contra el ex funcionario y dependerá de la decisión de Bautista López.