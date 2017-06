Programa de verificación ambiental debe seguir: Protección al Ambiente

MEXICALI, Baja California(GH)

Señala la titular de la Secretaría de Protección al Ambiente que desde diciembre de 2015 no hay una alerta por alta contaminación en BC



La secretaria de protección al ambiente precisó ante el Grupo de Madrugadores de Mexicali que es la industria el sector que más emite contaminante, más que los vehículos.



“Rojo, que yo recuerde desde que yo estoy no ha habido una alerta, ni en diciembre”, precisó.



Además afirmó que el programa de verificación ambiental debe permanecer aunque los verificentros pueden o no ser eliminados.



Castañeda Custodio dijo que en el último año, se ha reducido entre un 20% al 30% la contaminación en base a un padrón de 300 mil vehículos que son los que han acudido a los verificentro, de un total de un millón existentes en la entidad.