BC, quinto lugar en violencia hacia la mujer

TIJUANA, Baja California(GH)

Baja California ocupa el lugar 5 de la República Mexicana en ejercer la violencia hacia las mujeres, de las cuales el 66% han sido víctimas de violencia doméstica o sexual, principalmente.



En Tijuana las colonias con esta problemática son La Morita, Las Torres, Zona Centro, entre otras; generalmente los índices de violencia aumentan los fines de semana en eventos nocturnos en donde hay presencia de drogas y alcohol, de acuerdo al Centro de Control de Mando de la Policía Municipal (C4).



La directora del Instituto Municipal de la Mujer (Inmujer), Gabriela Navarro Peraza, lamentó que la sociedad perciba como “algo normal” los insultos y las faltas de respeto hacia las mujeres.



“Tiene que ver con el control, poder y los patrones de conducta del hombre y la sociedad para ejercer violencia, ya sea física, patrimonial, doméstica, emocional y sexual”, explicó.



La violencia hacia las mujeres tiene un impacto económico para el Gobierno, dijo.



“Por ejemplo, los hospitales se llenan de mujeres con problemas de abortos espontáneos. Ha aumentado el número de mujeres que mueren por infartos y tiene que ver con la violencia que vive en casa, el estrés, por ejemplo, el exceso de trabajo”, expuso.



Actualmente, el Inmujer atiende entre diez y quince mujeres diariamente, quienes son violentadas sin saberlo y ahora reciben asesoría sicológica y jurídica para superar su situación.



Sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal, Gabriela Navarro Peraza explicó que hay desconfianza, pues no se están cumpliendo cabalmente el derecho a la seguridad y al debido proceso.



“Mucha gente dice ‘es que si detienen al presunto responsable, lo dejan en libertad’; también tiene que ver con que se hagan verdaderas investigaciones para que no suelten después al presunto responsable”, apuntó.



El Inmujer tomó la iniciativa de impartir a los hombres pláticas que tienen que ver con la nueva masculinidad, manifestó, la cual propone que sean comprometidos con vivir fuera de la violencia y actividades del hogar.



“El hombre todavía no ha incursionado en las labores propias del hogar, el quedarse en casa y (aceptar) que la mujer trabaje. Lo que tratamos es que haya una armonía donde mujeres y hombres participen”, comentó Navarro Peraza.



Asesoría

Mujeres y hombres pueden acercarse al Inmujer para recibir asesoría terapéutica y jurídica, entre otros servicios. Para mayor información comunicarse al 622-25-31.