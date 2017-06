Ministerial reprueba en resolver indagatorias

MEXICALI, Baja California(GH)

El Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, del Gobierno de Baja California, reprobó la eficacia en las órdenes de investigación atendidas por la Policía Ministerial del Estado (PME)Esta evaluación se otorga de manera trimestral, y la de marzo del presente año es la más baja de los seis anteriores, en el periodo de 2016 la evaluación de fue 66.55 unidades.El sitio electrónico del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño señala que esta medida se interpreta en el sentido que a mayor valor del resultado, mayor será el porcentaje de órdenes de investigación concluidas, mayor eficacia en la Policía Ministerial de la Procuraduría estatal.Este sistema mide la cantidad de órdenes de investigación concluidas por la corporación policial en relación a las órdenes de investigación solicitadas por mandamiento ministerial.El nivel mínimo aprobatorio es igual o superior a 65, calificación que no alcanzó la corporación en la evaluación trimestral de enero a marzo de 2017.La meta anual de la Procuraduría estatal, según el sitio del sistema de evaluación, es concluir el presente año con una calificación de 75 unidades.El presidente del Colegio de Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, Juan José Castro Crespo, expuso que existe nula investigación de la Policía Ministerial.No es por la falta de capacitación, comentó, sino que constantemente están rotando a los agentes del Ministerio Público.“La Constitución y el Código Penal establecen que la Policía Ministerial está bajo las órdenes del Ministerio Público, lo cierto es que cuando se giran las órdenes de investigación, no se les da seguimiento por el cúmulo de trabajo existente”, expresó.Es difícil porque a los agentes los van rotando, reiteró, de repente hay gente en el Grupo de Homicidios y los cambian a Robos, lo que demerita que el trabajo tenga un seguimiento.Si a un agente le dan la investigación de un asunto y lo mueven, su nuevo comandante le dará otras tareas y le asignará las denuncias que ingresen a la PGJE en su nueva área de adscripción.Todos estos cambios solamente promueven que se atrasen las investigaciones de los delitos, mencionó, porque la gente nueva que vaya llegando les dará prioridad a las denuncias que se vayan recibiendo.La falta de seguimiento por los cambios de los agentes del Ministerio Público es constante y va en detrimento de la impartición de justicia, agregó.El abogado penalista Pedro Ariel Mendívil García comentó que aunque no contaba con datos sobre la atención a delitos de alto impacto por parte de la Policía Ministerial, tiene conocimiento que se estaban judicializando los casos en un 50% más que durante la pasada administración estatal.La judicialización es el procedimiento en el que una carpeta que se está investigando llega a manos de un juez de Control, explicó.“Es decir, sale de la fase Ministerial y pasa a la fase Judicial”, expresó.Durante la administración del ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán, se judicializaban muy pocos casos y es notorio el incremento durante estos casi 4 años del actual gobierno estatal.En esta parte se ha progresado, reiteró, teniendo un superávit que implica una menor generación de impunidad.Mendívil García precisó que esta situación permite que la víctima tenga un mayor acceso a la justicia.En Tijuana los homicidios son un factor.El subprocurador de la Zona Mexicali, Fernando Ramírez Amador, dijo que en lo que respecta al Municipio, se ha superado la media planteada.Según el Programa Operativo Anual (POA) de la Zona Mexicali, se va por arriba de la meta planteada en alrededor de 137% en materia de judicializaciones, confirmaciones, cumplimentaciones, entre otras.Con delitos dese refirieren a homicidios y secuestros principalmente, precisó, y en ese caso el dato es correcto considerando lo que ocurre en Tijuana. En Mexicali son más de 70 homicidios en lo que va del año mientras que en Tijuana superan los 600, afirmó.