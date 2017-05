Advierte el SNTE: paro laboral sigue el lunes

MEXICALI, Baja California(GH)

Alrededor de 5 mil maestros se aglomeraron ayer en el Centro de Gobierno de Mexicali, para manifestarse por las irregularidades en los pagos que vive el magisterio de Baja California.



Docentes de las secciones 2 y 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) llegaron a la explanada de los tres poderes y al centro de Gobierno del Estado, desde las 08:00 horas.



La intención es presionar a las autoridades educativas para que den una solución definitiva al pago de maestros interinos quincena a quincena, así como un plan de jubilaciones que permita liberar trámites a lo largo del año.



La secretaria general de la Sección 37 del SNTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo, indicó que hasta el momento no hay negociaciones con el Ejecutivo, por lo que continuarán con el paro de labores la próxima semana.



Por ese motivo, la suspensión de clases se extiende hasta el lunes de la siguiente semana.



En este paro más de 680 mil alumnos matriculados desde Preescolar hasta Secundaria en Baja California no tuvieron clases.



Gutiérrez Santoyo explicó que en los últimos días tuvo un acercamiento con las autoridades educativas del Estado, donde acordaron revisar cada uno de los trámites pendientes por pagar, a partir del próximo lunes.



“No hemos tenido otra respuesta, ningún otro llamado para ver los problemas de fondo que tenemos, que es esta clave para poder pagar quincena por quincena, más aún el tema de pensiones y jubilados”.



Desde el inicio del movimiento, indicó, solicitaron la presencia del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, sin embargo la respuesta ha sido nula.



“Pedimos la atención del Gobernador y no la ha dado, entonces yo creo que no es prioridad en Baja California el tema de la educación pública”, señaló.



Gutiérrez Santoyo reiteró que de no haber una negociación favorable para el magisterio, habrá un paro definitivo.



“De no encontrar respuestas suspenderemos de manera indefinitiva el servicio educativo y más aún no iniciaremos el ciclo escolar que viene.



“No podemos volver a meter a las aulas a 5 mil compañeros que no les van a pagar hasta enero y de manera parcial.



“Si seguimos con un silencio o si siguen diciendo que si nos deben pero que no hay cómo pagar, entonces que digan a los padres de familia y a la sociedad bajacaliforniana que Gobierno del Estado tiene una incapacidad de cumplir con lo que marca la ley”, dijo.