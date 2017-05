Analiza el SEE reposición de clases perdidas

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de las clases perdidas por los paros de maestros de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Mexicali, el Sistema Educativo revisará estrategias para reponer las clases perdidas, dijo el delegado del SEE en Mexicali.



Alejandro Bahena Flores explicó que hoy viernes que se realice el Consejo Técnico Escolar, los jefes de nivel revisarán con inspectores las estrategias para reponer las horas de clase no impartidas en los últimos días.



Desde el martes, los líderes sindicales de las secciones 2 y 37 del SNTE anunciaron el paro de labores de ayer para presionar al Gobierno del Estado respecto a los pagos atrasados.



A la revisión de las estrategias, dijo, se sumarán los programas del Sistema de Atención al Logro Educativo, donde se identifican a los estudiantes en rezago y que pueden ser candidatos a reprobar el ciclo escolar.



Sobre el tema, dijo que los maestros crean a través de este sistema programas específicos en conjunto con padres de familia para ayudar a los estudiantes en riesgo a fin de que puedan salvar el ciclo escolar.



Aunque no precisó cantidad o porcentaje, dijo que sólo una parte mínima de las escuelas han sido afectadas por los paros realizados por maestros agremiados al SNTE, debido a los rezagos en pagos, ya que los maestros agremiados en el SETE siguen trabajando aunque en protesta.