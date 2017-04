Transporte público de Mexicali debe encender A/C en mayo: Simutra

MEXICALI, Baja California(GH)

A partir del próximo lunes 1 de mayo, todas las unidades de transporte público deberán encender sus aparatos de aire acondicionado, afirmó Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez.



El director del Sistema Municipal de Transporte (Simutra) informó que tuvo una reunión con los concesionarios del transporte público hace un par de semanas para revisar varios temas, entre ellos el referente al aire acondicionado.



Comentó que se les hizo el exhorto a cumplir el acuerdo existente que indica que deben comenzar a encender sus aparatos de refrigeración a partir del lunes 1 de mayo.



Regularmente, deben de darle servicio a sus aparatos y hay casos de empresas que se atrasan en este aspecto, por lo que se estará atento a que las unidades cumplan con el acuerdo.



Recordó que las sanciones a las unidades que no cumplan con esta medida pueden llegar hasta las 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que asciende a 37 mil 745 pesos.



“Espero que no tengamos que llegar a sancionar y que podamos tener ese servicio prestándose de inmediato”, expresó.



Vizcarra Quiñónez agrego que los empresarios no solicitaron un periodo de gracia para cumplir con el acuerdo, esperando que no sea así ya que se tiene que respetar el convenio signado.



Cabe destacar que desde hace varias administraciones existe un acuerdo que establece que las unidades de transporte público deben encender sus aparatos de aire acondicionado de manera obligatoria del 1 de mayo al 31 de octubre.