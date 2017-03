Denuncia joven estudiante agresión en baños de UABC

MEXICALI, Baja California(GH)

Era la última clase del día para Paola Hernández Rojas de la Facultad de Derecho de la UABC, pero nunca pensó que acabaría como una escena de terror, pues aseguró que al acudir al baño se topó a un hombre que la agredió “jaloneándola” del brazo.La joven de 25 años narró que el miércoles 22 de marzo salió de la Facultad de Derecho dirigiéndose al baño de Vicerrectoría, ya que los de su escuela estaban cerrados, al entrar encendió la luz y en el espejo percibió a una persona que la observaba.Con la voz entrecortada la estudiante de la UABC, describió al sujeto como un varón, de piel morena, de una estatura de 1.85 metros, que vestía un suéter negro y la capucha puesta.“Me agarró del brazo y yo me empecé a jalar para atrás, entonces su mano se comenzó a resbalar, me soltó para afianzar más el agarre y me zafé, salí del baño en shock caminando rápido”, platicó.Seguido corrió a la dirección y habló con un becario, llamaron a la caseta de los guardias para que buscaran al delincuente, Hernández tomó sus cosas y se retiró de la facultad.Al día siguiente su padre Luis Humberto Hernández, preocupado por los moretones que observó en el brazo de su hija, acudió a hablar con el director de la Facultad, Daniel Valdez Delgadillo, a quien acusan que los desairó con incredulidad ante los argumentos de Hernández.“Él me dijo que eran mentiras mías o que fue algo paranormal, porque en los vídeos no se ve que entre o salga una persona una hora antes ni una hora después, él sugirió que pudo haber sido un exnovio”, comentó Hernández indignada.La joven mencionó que el director la canalizó a Vicerrectoría, pues no le correspondía a él, atender el tema por no haber ocurrido en Facultad, ahí la dejaron ver las cámaras, donde notaron que hay varios puntos ciegos, como las ventanas.Los trabajadores de la UABC le dijeron que no era posible que entrarán por ahí, pero según Rojas, el Consejo Estatal de las Sociedades de Alumnos (CESA), la llamó por la tarde, señalándole que en efecto la ventana del baño estaba forzada.Más detalles en la edición impresa