Inicia semana de vacunación contra rabia

MEXICALI, Baja California(GH)

Baja California es reconocido como pionero en la eliminación de la rabia, han pasado 52 años desde el último caso, sin embargo las autoridades enfatizaron que no se debe bajar la guardia exhortando a la comunidad a que vacunen a sus perros.A partir del 28 de marzo hasta el 1 de abril, se llevará acabo la primera semana nacional de vacunación felina y canina a nivel nacional en el 2017, desde 1990 se realiza esta actividad para el beneficio indirecto del ser humano, dijo la directora del Instituto de Servicios de Salud (Isesalud).Las meta es vacunar 269 mil 646 mascotas en todo el estado con 108 puestos fijos, en Mexicali la meta es 75 mil 452 mascotas con 52 puestos fijos dirigido a perros y gatos que tengan más de tres meses, que no estén lactando y no estén embarazadas.Algunos puntos serán detrás de la cárcel en la colonia Pasadina, zona Centro, Nueva, Nuevo Mexicali, entre otros, para ubicar el modulo más cercano y los horarios, puede llamar al centro antirrábico al 552-40-72.