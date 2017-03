Mata Federal a un presunto delincuente

MEXICALI, Baja California(GH)

Un enfrentamiento a balazos ocurrido la madrugada de ayer entre agentes federales y presuntos criminales, en el Valle de Mexicali, dejó saldo de un muerto y dos heridos.



Uno de los sospechosos murió, otro sufrió lesiones en un brazo y un policía federal recibió un balazo en una pierna.



Los hechos ocurrieron momentos antes de las 01:45 horas, informaron las autoridades policiacas, cuando un pick up Chevrolet, modelo 2002, donde viajaban los dos sospechosos, circulaba por las inmediaciones del fraccionamiento Parajes de Puebla.



En ese sitio estaba instalado un filtro de revisión de la Fuerza de Reacción Inmediata Mixta (FRIM), donde participan agentes municipales, estatales y militares.



El conductor del pick up con exceso de velocidad no se detuvo y arremetió contra los agentes, quienes pudieron quitarse para evitar el atropellamiento.



El pick up continuó su marcha hacia el Oriente, tomando la dirección hacia la carretera federal dos Mexicali-San Luis.



Al observarlos huir en dirección a San Luis Río Colorado, la FRIM emprendió la persecución y solicitó el apoyo de la Policía Federal sección caminos.



Cerca del kilómetro 49 de la esa vía federal, los federales detectaron el pick up de los sospechosos, por lo que los persiguieron.



A la altura del ejido Tamaulipas los sospechosos, con el vehículo en movimiento, empezaron a disparar contra los policías federales.



Los oficiales de la Policía Federal de manera inmediata repelieron el ataque.



Durante el enfrentamiento, uno de los sospechosos identificado extraoficialmente como Julián Torres, de 18 años, recibió un balazo en la cabeza y murió en el acto. Viajaba del lado derecho del asiento.



El otro sospechoso que manejaba el pick up, extraoficialmente identificado como Gildardo Montoya, de 42 años, recibió un balazo en un brazo.



Además, un Policía Federal de apellido Buenrostro recibió el impacto de un proyectil en una pierna.



En minutos llegaron al apoyo más agentes federales y personal de otras corporaciones.



El Policía herido fue trasladado a un hospital en Mexicali, donde la mañana de ayer fue intervenido quirúrgicamente extrayendo la ojiva.



Fue reportado fuera de peligro.



DE SAN LUIS



Al atender al sospechoso lesionado, los policías le aseguraron un arma de fuego, siendo un revólver calibre .357.



El presunto responsable lesionado fue llevado al Hospital General de Mexicali, donde fue reportado estable.



Información de las corporaciones señala que los sospechosos son originarios de San Luis Río Colorado, Sonora.



Uno de ellos al parecer contaba con una orden de aprehensión por robo de vehículo.



HECHOS

••Hora: 1:45.

••Lugar: Carretera Mexicali-San Luis Río Colorado.

••Muerto: Presunto delincuente.

••Heridos: Un presunto delincuente y un Policía Federal.

••Origen: Los sospechosos intentaron arrollar a policías en un filtro de revisión y se dieron a la fuga por la carretera a San Luis.