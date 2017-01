50 años de arte en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

En los pasillos del Instituto de Bellas Artes de Baja California se respira arte, cultura e historia.



Con idea de los principales artistas y representantes artísticos de la entidad a finales de los años sesenta se propusieron instalar un sitio para el arte y que muchos aprendieran la mayoría de sus manifestaciones.



El lunes pasado se inauguró la exposición plástica de esos personajes que han construido parte de la historia no solamente en muros si no en ideología, entre los presentes estaban alumnos y ex alumnos en un ambiente emotivo y ameno.



“Primero estábamos en un edificio, duramos algunos años ahí, después nos cambiamos a este lugar tan bonito”, dijo Rubén García Benavides en la ceremonia que daba “banderazo” a la temporada de festejos de los 50 años de pregonar el arte y la cultura.



A nombre de sus compañeros Manuel Aguilar, Carlos Coronado Ortega entre otros compañeros que han forjado el rumbo de la plástica bajacaliforniana, el pintor dio un recorrido por las obras entre ellas las esculturas de su esposa Juanita.



Estuvieron presentes los maestros del instituto y su directora Ana Lidia Domínguez Canela quien dio apertura al recorrido con unas cálidas palabras a los asistentes.



La exposición se encuentra en los pasillos del instituto y se mantendrá por lo menos todo este mes, pero los festejos continúan con una noche de baile folclórico este viernes 27en Teatro del Estado y con la obra “Rey León” en el mismo lugar pero el domingo 29.



El maestro Benavides recorrió sus cuadros explicando al público su composición, técnicas y corrientes, además aprovechó para enviar un mensaje al mundo, para preservar el arte y los artistas bajacalifornianos en un museo.



“En Baja California hay al menos medio centenar de artistas de mucha valía, este enorme recurso artístico del estado es un enorme recurso de la cultura y educación del noroeste, debería ser rescatada por el gobierno para formar un museo de plástica de baja California.



“No existe en ningún estado la cantidad de artistas que hay en Baja California”, aseguró Benavides a este periódico.