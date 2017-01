Descarta Sidue afectación en agua en Valle de Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

En rueda de prensa el Secretario de Sidue y Sedeco precisaron los pormenores de la instalación de la empresa Constelation Brands.



Manuel Guevara Morales, secretario de desarrollo urbano e infraestructura (Sidue), declaró que la empresa cervecera requiere en su primera etapa un pozo de agua y posteriormente cinco más, sin que afecte a los 600 pozos que existen ya en la zona valle.



Por su parte Humberto Bonfante Olache, secretario de desarrollo Económico (Sedeco), recalcó que ahora una parte de la construcción inicial en Mexicali fue trasladada a Sonora debido a los recientes acontecimientos en Mexicali.



"La empresa no va a consumir tanta agua porque no se va a hacer la malta aquí, ocupa 7 millones de metros cúbicos de agua, de los 1 mil 800 del Río y 600 millones del subuselo, no pinta", aseveró el secretario de Sidue.