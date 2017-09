Anuncian campaña de esterilización

(GH)

Con el propósito de prevenir camadas no deseadas de perros y gatos, las asociaciones civiles Gente por los Animales y Spay México llevarán a cabo una campaña de esterilización el próximo domingo 8 de octubre en el salón social del Ejido Puebla, ubicado sobre la calle Zaragoza s/n.



Podrán ser esterilizados tanto machos como hembras, mayores a los 3 meses de edad, en buen estado de salud y sin garrapatas.



En esta ocasión se solicitará una cuota de recuperación de 150 pesos por animal para cubrir, entre otros, los gastos de traslado, hospedaje y alimentos de los nueve médicos veterinarios colaboradores de la organización Spay México, que estarán participando en dicha jornada.



Profesionistas ampliamente experimentados de San Diego, Mazatlán, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Playas de Rosarito, Ensenada y Mexicali, aportarán sus habilidades para esterilizar a los 300 animales que se esperan recibir ese día por más de 50 voluntarios de Gente por los Animales.



Hay dos formas para inscribir a las mascotas: enviando la imagen del comprobante de depósito correspondiente vía correo electrónico o redes sociales; la segunda, acudiendo personalmente entre las 10:00 y 13:00 horas del domingo 1 de octubre al centro de salud del mismo ejido.



A cada una de las personas se le indicará una hora para recibir a su animal, favoreciendo con ello la disminución del tiempo de espera que regularmente es de una a tres horas, siempre que el paciente se haya recuperado completamente de la anestesia.



Adicionalmente personal de ISESALUD aplicará gratuitamente vacuna antirrábica a perros y gatos, sanos, mayores de 3 meses de edad, de las 8:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde el día de la campaña de esterilización. También se colocará desparasitante a los canes para protegerlos de las garrapatas. No se podrán vacunar hembras gestantes ni lactantes.



Las organizadoras hacen un atento llamado para que todos los perros acudan con collar y correa, sujetos por alguien capaz de controlarlos. En el caso de perros agresivos, deberán portar bozal necesariamente. Los gatos deberán ser transportados en jaulas o cajas adecuadamente ventiladas, para prevenir que el animal escape.



Por seguridad de todos es importante no presentarse con los felinos en los brazos.



Cabe recordar que la esterilización es una intervención quirúrgica que requiere anestesia general, consistente en retirar los órganos reproductivos tanto en hembras como en machos, para evitar su reproducción.



Esta estrategia es fundamental para controlar la población canina y felina en lugares como en Mexicali, en donde tan solo en el 2016 el Centro Municipal de Control Animal dio muerte a 10,168 animales, por carecer de un hogar.



Para más información pueden comunicarse a través de sus redes sociales, al correo electrónicogenteporlosanimales@gmail.com o vía telefónica al (686) 1757653 o 5672976.