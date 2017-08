'Golpean' robos a universitarios

(GH)

, pues se presentan constantemente en los estacionamientos y alrededores de sus facultades.Estudiantes de Ingeniería, Derecho, Enfermería, Medicina y Contabilidad de la UABC, de entre 19 y 26 años de edad, expresaron a LA CRÓNICA las dificultades que tiene cada centro escolar.Todos coincidieron en que es duranteA continuación se presentan algunos de los comentarios vertidos.En el campus central que alberga las facultades de Ingeniería y Derecho, la mayor preocupación de los estudiantes entrevistados es el robo de accesorios como espejos, focos y baterías de los automóviles.Aunque se han presentado eventos de asalto a transeúntes, éstos son los menos, explicó Silvia, estudiante de Derecho.“En la mañana no hay tanta inseguridad como en la tarde. Es que a veces los guardias salen, y a varios de mis compañeros que traen carro les han robado la pila, o cosas así”, señaló.La problemática es similar en la Facultad de Ciencias Administrativas, que se ubica sobre Río Nuevo o Calzada de los Presidentes.Ahí, existen “horas pico”, especialmente las clases que son a media tarde donde ambos turnos se juntan, y el estacionamiento de la escuela no es suficiente para todo el alumnado.“Nos tenemos que estacionar donde encontremos lugar, alrededor, sobre la calle y pues, a veces le pueden pegar al carro, o robarle algo, hasta el mismo carro se pueden llevar, porque lo dejamos muy lejos”, expresó Alan, estudiante de esa Facultad.Algunos estacionamientos de la UABC tienen vigilancia, pero alrededor del campus los vehículos y alumnos están desprotegidos.Aunque se encuentran en lugares distantes, una en el Centro Cívico y la otra en la Colonia Nueva, las facultades de Medicina y Enfermería adolecen de lo mismo.“Los policías están bien puestos para multar a quienes se estacionen en rojo, pero no para vigilar que no nos roben. ¡Es un robadero de pilas!”, compartió David, de Medicina.“Yo nunca he sido víctima de robos, pero he visto que al estacionamiento de la escuela entra gente de las clínicas del IMSS, médicos y visitantes, eso hace que alumnos se estacionen lejos y pues sí, a algunos amigos les han quitado cosas”, comentó Ana, de Enfermería.