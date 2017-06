Padecen calor 120 migrantes con cuatro coolers

MEXICALI, Baja California(GH)

Los albergues hacen lo posible por mantener frescos a los migrantes, pero sin recursos, sitios como el Hotel del Migrante, sólo cuenta con cuatro coolers para ventilar a 120 migrantes.Jesús Mateo Diego, encargado del Hotel del Migrante, consideró que uno de los sectores más vulnerables al calor son los migrantes por no estar impuestos al clima desértico.Tal es el caso de Marvin Eduardo Herrera, un joven hondureño de 21 años, quien además de haber sido victima de la delincuencia, debe lidiar con los estragos que el clima genera en su salud.Eduardo llegó de Honduras después de viajar tres meses, no esperaba ser recibido por la inclemente temperatura de Mexicali.Actualmente se encuentra varado en la ciudad, debido a que cuando llegó, fue victima de un asalto, donde le quitaron los últimos 200 pesos con los que contaba, relató Eduardo.“Lo más difícil es la delincuencia, yo estaba sentado en el parque conociendo y me rodearon, me golpearon y me quitaron lo que traía, me dijeron que aquí no quieren a los hondureños”, mencionó.“En Honduras hay temporadas que hace calor pero nunca como esto, allá es más fresco, me he deshidratado, he sudado mucho, llegué a una tienda a comprar agua, sentía que me estaba ahogando”, explicó Eduardo quien es mecánico y carpintero.Más detalles en la edición impresa